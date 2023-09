침프지, 호주 열대우림 보호에 앞장··· CHMPZ 10억개 소각 약속

단도직입적으로 말해서 암호화폐 생태계에는 침프지(Chimpzee, CHMPZ)와 같은 프로젝트가 더 필요하다. 이 프로젝트는 엔터테인먼트와 수익성에 중점을 두면서도 사용자들에게 동물과 환경 보호에 기여하도록 장려한다.

침프지 프로젝트는 이미 다양한 자선 활동을 행해왔고 현재도 하고 있으며 성공적인 사전판매도 진행 중이다. 이번에는 호주의 열대우림 보호를 위해 노력하고 있으며 사전판매 뿐만 아니라 침프지의 환경 보호 활동도 함께 알아보자.

🌲🐵Help Chimpzee protect 1000 sq meters of the Australian rainforest and the animals that live in it.

🔥1 Billion tokens to be burned when raise goal achieved! https://t.co/kkiKbvzV94

➡️Current Price $0.00095

📈Next price increase in 6 days! – $0.001

🚀Listing Price -… pic.twitter.com/2UVksEtLeH

— Official Chimpzee Project (@RealChimpzee) August 27, 2023