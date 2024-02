리플 4분기 보고서 발표 – 4분기 판매 이후 450억 XRP 보유

리플의 활동과 API 서비스를 다룬 최근 보고서를 살펴보면, 이들의 XRP 보유량을 확인할 수 있다. 리플은 XRP 활동과 관련된 투명성, 일관성, 업데이트 내용을 나누기 위해 분기마다 보고서를 발표한다.

보고서에 따르면, 이 기업은 현재 455억 5천만 개의 XRP를 보유하고 있다고 한다. 특히 리플의 XRP 보유 수량은 2023년 4분기에 10억 이상 토큰이 판매되면서 하락했다.

리플은 얼마 전에 2023년 4분기 보고서를 발표하여, 이 기업의 2023년 3분기 및 4분기 말의 XRP 보유 현황을 공개했다.

2023년 3분기 말, 리플의 지출가능한 지갑에는 최대 52억 5천만 XRP 코인이 들어있었다. 한편 에스크로 지갑에는 413억 XRP가 들어 있었다.

이것은 2023년 9월 30일 기준으로 이 회사의 XRP 보유량이 465억 5천만 토큰인 것을 나타낸다.

Our latest XRP Markets Report is live — detailing Q4 events in crypto that brought important topics such as compliance and anti-money laundering to the forefront, key regulatory and licensing wins, and the latest on XRP Ledger integrations.https://t.co/5cuMXiVBjl

— Ripple (@Ripple) February 8, 2024