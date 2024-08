라이엇, 운영 시설 확장과 더불어 8,400만 달러의 분기 손실 보고

$BTC 채굴 비율이 절반으로 줄게 되면 선두 $BTC 채굴 업체가 받는 영향은 무엇일까? 그 답은 8,440만 달러의 순 손실이다.

바로 비트코인 채굴 업체 라이엇 플랫폼스가 가장 최근의 분기 보고서에서 보고한 내용이다.

비트코인 반감기는 채굴업자들이 절반의 보상을 위해 반감기 전에 소비했던 것과 같은 양의 에너지를 소비해야 함을 의미한다. 그렇기 때문에 비트코인을 채굴하는 노력(비용)은 두 배가 된다.

하지만, 깜짝 놀랄만한 340%의 비용 상승에도 불구하고 라이엇 플랫폼스가 이에 좌절하진 않을 것으로 보인다. 그 이유를 살펴보도록 하자.

매 4년마다, 비트코인 채굴에 대한 보상은 절반으로 깎인다. 이를 ‘반감기’ 행사라고 하며, 가장 최근에는 금년 4월에 있었다.

비트코인의 배후에 있는 수수께끼와도 같은 사토시(Satoshi)는 희소성을 높이기(유통되는 비트코인이 좀 더 적어지도록 하기) 위해 이러한 방식으로 프로토콜을 설계했으며 그에 따라 가격이 높아지게 된다.

최근의 반감기 행사가 4월에 이뤄졌으나 관련 채굴 비용 또한 증가했다.

종종, 반감기 행사 자체보다는 그 이후 과정을 통해 비트코인 가격의 급등이 이뤄지기도 한다. 하지만, $BTC의 가격 성적에도 불구하고 상승하는 라이엇의 비용에는 미치지 못한다.

콜로라도 기반 채굴 대기업 라이엇에게는 나쁜 소식만 있을까?

현실적인 과제는 비트코인당 5,734달러에서 25,327달러로 상승한 채굴 자체다. 이 수치에는 라이엇이 받은 다양한 에너지 크레딧이 포함되어 있다.

간단히 말해서, 라이엇은 블록당 더 적게 제공되는 $BTC와 해당 BTC를 채굴하기 위한 운영비 상승이라는 과제에 직면했었고 현재에도 직면해 있다.

Riot Platforms Reports Second Quarter 2024 Financial Results, Current Operational and Financial Highlights. Riot Reports $70.0 million in Total Revenue and Deployed Hash Rate of 22.0 EH/s.

“I am extremely pleased to present results for Riot’s second quarter 2024, during which we… pic.twitter.com/ZhTOwzLVZA

— Riot Platforms, Inc. (@RiotPlatforms) July 31, 2024