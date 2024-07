비트코인 채굴 업체 라이엇 플랫폼스, 9,250만 달러에 블록 마이닝 인수

비트코인 채굴 인프라의 글로벌 리더 중 하나인 라이엇 플랫폼스가 켄터키 소재의 블록 마이닝을 9,250만 달러(현금 1,850만 달러와 라이엇 주식 7,400만 달러 상당)에 인수했다. 블록 마이닝은 추가 전력 계약을 얻어냄으로써 2025년에 추가로 3,250만 달러를 확보할 수 있다.

"The acquisition of Block Mining marks a significant milestone for Riot as we continue to expand our growth pipeline," said @JasonLes_, CEO of Riot. "This transaction allows us to diversify our operations nationally and accelerate Block Mining’s expansion in Kentucky. With a… https://t.co/vlt648TLDo pic.twitter.com/M2B2GyyyzL

— Riot Platforms, Inc. (@RiotPlatforms) July 23, 2024