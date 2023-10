리플과 비트바보 거래소, XRP 5억1400만개 이동에 투매 우려 촉발

XRP 토큰 수억 개가 이동되며 암호화폐 커뮤니티 내에서 우려를 불러일으키고 있다. 리플(XRP)의 대규모 거래는 투매 압력을 시사한다.

XRP 이체와 관련된 고래들은 리플과 비트바보 지갑으로 추정된다.

암호화폐 고래 트랜잭션 추적기인 웨일 얼럿(Wale Alert)의 데이터는 XRP 고래의 최근 활동이 공개했다. 이 데이터에 따르면 리플 지갑은 두 차례의 XRP 트랜잭션을 완료했다.

리플의 전송 이후 비트바보가 대규모 XRP 트랜잭션을 시작했다.

첫 트랜잭션은 리플에서 익명의 지갑으로 3,690만 달러상당의 XRP 7,500만 개가 전송됐다. 이 트랜잭션은 XRP가 투매 압력을 받던 시기와 일치하며 XRP 토큰 당 0.4923달러에 발생했다.

🚨 🚨 75,000,000 #XRP (36,921,543 USD) transferred from #Ripple to unknown wallet https://t.co/VRawsYdrhI

리플의 두 번째 트랜잭션은 첫 트랜잭션 후 7시간이 지난 뒤에 발생했으며 비트스탬프로 표시된 지갑 주소로 전송됐다. 리플은 1,490만 달러상당의 가치를 지닌 XRP 3,000만 개를 비트스탬프 지갑으로 전송했다.

리플의 지갑에서 총 2차례의 트랜잭션에 걸쳐 총 1억500만 개의 XRP 토큰이 전송됐다.

🚨 30,000,000 #XRP (14,949,851 USD) transferred from unknown wallet to #Bitstamp https://t.co/glt1BJqnZY

리플이 전송한 XRP는 대부분 비트스탬프 지갑으로 향했다. 비트스탬프는 리플로부터 XRP를 꾸준히 총 1억3,000만 개를 전송받았다.

비트스탬프가 리플의 청산 포인트 역할을 하는지에 대한 근거는 없지만 XRP를 리플의 ODL 시스템을 위한 드라이버로 사용하기 위해 위와 같은 트랜잭션들이 행해졌을 수 있다. 비스탬프는 리플의 ODL 시스템의 주요 파트너 중 하나이다.

또한 리플의 비트스탬프 거래소로의 전송 빈도는 그 동기에 대한 우려를 불러일으킨다. 10월 2일에 리플은 4,750만 개의 XRP 토큰을 비트스탬프로 전송하고 10월 9일에 같은 지갑 주소로 추가로 4,250만 개의 XRP 코인을 전송했다.

리플 외에도 비트바보 거래소가 최근 대량의 XRP 토큰을 이동했다. 웨일 얼럿의 데이터에 따르면 비트바보는 2억162만 달러 이상 가치의 XRP 코인 4억900만 개를 새로운 익명의 지갑으로 전송했다.

🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 409,776,402 #XRP (201,627,816 USD) transferred from #Bitvavo to unknown new wallethttps://t.co/j0ho6BYxce

— Whale Alert (@whale_alert) October 17, 2023