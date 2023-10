리플 CTO, 최근 발생한 의심스러운 4억 1,000만 개의 XRP 거래와 비정상적으로 높은 20 XRP 거래 수수료에 의견 밝히다

최근 4억 1,000만 개의 XRP가 이체된 거래와 관련한 질문이 암호화폐 세계에 번지고 있다. 해당 거래에 비정상적으로 높은 가스 비용인 20 XRP가 청구되어 논란이 되고 있다.

리플 CTO 데이비드 슈워츠가 최근 트위터 글에서 해당 거래와 과도하게 높은 가스 비용을 설명할 수 있는 가설을 제시했다.

XRP 거래에 대한 놀라운 가스 비용의 발견

XRP 커뮤니티는 최근의 대규모 거래와 여기에서 발생한 높은 거래 수수료에 관해 치열한 논쟁을 벌이고 있다. 10월 11일에 친 XRP 가상화폐 지지자 사울(Saul)은 트위터에서 거래 수수료 20 XRP가 정상인지 의문을 제기했다.

I was just noodling around @xrpscan (a wonderful site) and I noticed a wallet activated today, October 11 2023, with an inbound transaction of… *double checks* 410 million XRP pic.twitter.com/ftawyE3R3B — Saul 🏴‍☠️ (@uptownsaul) October 11, 2023

사울에 의하면 그는 XRP렛저 탐색 웹사이트인 XRP 스캔을 검색하다가 특이점을 발견했다. 그는 10월 11일에 신규 XRP 지갑주소가 생성되었으며 해당 주소로 4억 1,000만 개의 XRP가 유입되었다는 점에 주목했다.

게다가 거래 비용으로 20 XRP가 발생한 점도 눈길을 끌었다. 현재 시세에 따르면 4억 1,000만 개의 XRP 토큰이 대략 1억 9,590만 달러(한화 2651억원)의 가치를 가진다.

그러나 20 XRP가 가스 비용으로 발생한 점이 이례적이다. 일반적으로 XRP 거래에는 0.00001 XRP가 수수료로 청구된다.

사울은 전체 XRP 커뮤니티와 해당 사안을 공유하기로 결정했다. 그는 트위터에 유명한 XRP레저 dUNL 검증자 베트(Vet)를 태그해 설명해줄 것을 요청했다.

사울은 다음과 같은 질문을 던졌다:

“이러한 거래에 가스 비용이 20 XRP나 발생하는 것이 일반적인가요?”

베트는 여기에 답변하며 4억 1,000만 XRP의 거래에 20 XRP가 가스 비용으로 발생하지 않는다고 언급했다. 그는 “과잉 수수료이다”라고 말했다.

리플 CTO, 추가 통찰 제공

해당 트위터는 리플 CTO 슈워츠의 관심도 끌었다. 그는 거래의 비정상적 모습에 의견을 표출하며 이해를 도왔다. 슈워츠는 전반적으로 해당 수수료가 실수였을 수 있다고 추측했다.

CTO는 송금인이 거래 수수료를 20 드롭으로 설정하려다가 잘못 계산했을 가능성을 지적했다.

이와 같은 실수는 일반적 가스 비용보다 100만 배 높은 가스 비용으로 이어진다. 일반적 거래 수수료는 0.00001 XRP로 10 드롭에 해당한다. 덧붙이자면, XRP는 작은 단위로 쪼개지며 가장 작은 단위를 드롭(drop)이라 부른다. 1 XRP는 1,000,000 드롭에 해당한다.

CTO는 다음과 같이 말했다:

“송금인이 수수료를 20 드롭으로 설정하려다가 100만 배로 잘못 계산한 것은 아닐지 추측해본다.”

XRP 스캔의 공식 X 계정 역시 거래와 관련한 이례적 수수료를 설명하려고 시도했다. XRP 스캔은 송금인이 수수료로 20 XRP를 지불해 잔고를 0으로 만들고자 한 것은 아닌지 추측했다.

거래에 실수가 발생했는지 여부와 상관없이 일부 지지자들은 상황을 긍정적으로 평가한다. 100만 배로 높은 수수료가 발생했다고 하더라도 20 XRP는 대략 9.904달러에 해당하기 때문에 거진 2억 달러에 달하는 자금을 송금하는 데 매우 저렴한 비용이 들었다고 주장한다.