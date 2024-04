리플, 달러 담보 스테이블 코인 출시한다: USDT 따라잡을까?

리플이 자체 스테이블코인을 출시한다고 발표했다. 스테이블코인은 달러 예금, 단기 미 국채 등 현금성 자산으로 달러와 1:1 페깅된다. 과연 리플의 스테이블코인은 테더의 USDT와 서클의 USDC가 지배하고 있는 1,500억 달러 스테이블코인 시장을 점령할 수 있을까?

리플은 스테이블코인 시장이 2028년에 2조 8,000억 달러 시장으로 급성장할 것이라고 내다보며 “신뢰, 안정성, 유틸리티”를 제공하는 스테이블코인에 대한 수요가 강하다고 강조했다. 이어서 “자라나는 수요를 충족하기 위해 리플이 스테이블코인을 발행하기로 했으며 전 세계 기관을 위해 현실 세계의 금융 솔루션을 개발한 십년 이상의 경력을 활용할 계획”이라고 밝혔다.

오래된 코인 애호가들은 이번 소식에 기뻐할 가능성이 크다. 그동안 가상화폐 시장에서는 스테이블코인에 관한 논쟁이 끝없이 이어졌으며 특히나, 지배적 달러 스테이블코인 테더(USDT)를 둘러싼 논란이 컸다. USDT는 암호화폐 세계에서 필수불가결한 존재로, 암호화폐를 USD 연동 자산에 판매하는 쉬운 방법을 제공한다. 그러나 USDT는 시장 전체에 큰 위험성으로 간주되기도 한다.

테더는 많은 논란에도 불구하고 시가총액이 1,000억 달러를 넘는다. 가장 대표적 논란은 테더가 수년 간 1:1 담보를 유지했다는 주장이 거짓말로 드러난 사건이었다. 뉴욕 검찰총장의 조사 끝에 테더는 결국 일부 준비금이 비 달러 자산이라는 것을 시인했다.

논란은 여기서 끝나지 않는다. 테더는 암호화폐 거래소 비트파이넥스(Bitfinex)와 연결되지 않았다고 거짓말했다. 그러나 이후 파나마 페이퍼스 폭로 문건에서 두 회사가 실제로 같은 회사의 소유라는 사실, 그리고 여러 임원을 공유하고 있다는 사실이 밝혀졌다.

테더사는 2022년에 알고리즘 스테이블코인 테라USD가 폭락해 암호화폐 시장이 붕괴했을 때에도 기여했다. 지난해 USDC도 파산한 실리콘 밸리 은행과의 연결 관계가 밝혀지며 잠시 달러 페깅이 무너졌다. 그러나 달러-USDC 스왑은 한시도 중단되지 않았으며, 일시적 가격 붕괴의 피해가 크지 않았음을 시사한다.

리플은 스테이블코인에 대한 신뢰롤 높이기 위해 아직 공개되지 않은 외부 회사로부터 준비금 감사를 받을 예정이며 월간 보고서를 공개할 것이라고 전했다. 테더는 그동안 수없이 외부 가마를 받기 위해 노력하고 있다고 선언했지만, 단 한 차례도 실행으로 옮기지 않았다.

리플은 자사의 스테이블코인이 초기에 XRP 렛저와 이더리움 블록체인에서 제공될 것이라고 설명했으며 이후 추가 블록체인과 디파이 프로토콜로 확대할 계획이라고 말했다.

리플은 자사의 스테이블코인이 몇 가지 이점을 가진다고 나열했으며 일부는 다음과 같다.

리플은 올해 말부터 미국에서 스테이블코인을 출시할 계획이지만, 다른 지역도 고려 대상이라고 설명했다.

1/ The stablecoin market is booming – around $150B today, and projected to soar past $2.8T by 2028. There's a clear demand for trust, stability, and utility.

That's why later this year we’re launching a stablecoin pegged 1:1 to the USD on the XRP Ledger and Ethereum.…

— Ripple (@Ripple) April 4, 2024