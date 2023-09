리플 가격 전망: 뉴욕 규제당국 리플 승인 코인 목록에서 제외, XRP의 다음 행방은?

최근 뉴욕금융감독국이 승인된 가상화폐 목록에서 리플 코인 XRP를 제거하면서 암호화폐 시장에는 우려가 커지고 있다. 그러나 악재에도 불구하고 XRP은 견고한 움직임을 보여주고 있다. 기사 작성 시점 기준인 9월 22일 오후 7:30 기준으로 XRP은 $0.5088에 거래되고 있으며 지난 24시간 동안 0.36% 상승했다.

코인마켓캡 통계에 의하면 XRP은 지난 7일 동안 2.64% 상승했다. 게다가 작년 한 해 동안 44% 상승해 전 세계 100대 가상화폐 중 85%의 성과를 제쳤다.

뉴욕금융감독국(NYDFS)이 최근 가상 자산 관련 규제를 개정했다. 암호화폐 거래소가 디지털 자산을 상장할 때와 관련한 기준도 수정했다.

또한 NYDFS는 승인된 토큰 목록인 “그린리스트”에서 25개의 가상화폐를 제외시켰다. 여기에는 XRP, DOGE, LTC 등 주요 알트코인이 대거 포함되었다. 한편 비트코인이나 이더와 같은 성숙한 프로젝트는 그린리스트에 자리를 유지할 수 있었다.

XRP에게 해당 소식은 상당한 의의를 가진다. NYDFS 목록에서 제외되면 뉴욕의 개인 투자자가 리플 코인을 거래할 때 제약이 발생할 수 있다.

그러나 소식이 전해진 후 XRP 가격이 크게 타격을 받은 것으로 보이지는 않고 오히려 성장했다. 이는 지지자들이 XRP의 미래를 낙관적으로 보고 있다는 신호가 된다.

한편 리플 유동성 상품 수석 브래드 체이스(Brad Chase)가 최근 인터뷰에서 이커머스 분야의 야심찬 계획을 공유했다. 그에 따르면 리플은 모든 이커머스 사업을 가상화폐 기반 주체로 전환하고자 한다.

체이스는 또한 암호화폐 산업이 이커머스와 소매상점 결제 과정을 개선할 수 있는 굉장한 기회를 제공한다고 설명했다. 바로 이 이유 때문에 많은 이커머스 회사와 소매상이 경쟁력을 확보하기 위해 가상화폐 결제를 도입하고 있다.

