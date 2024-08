리플 XRP는 최근 상당한 상승을 기록하며 핵심 가격 수준 이상을 유지하고 있다. 이는 미국 법원이 리플 대 미국 증권 거래 위원회(SEC)의 소송에 대한 판결로 20억 달러 대신 1억 2,500만 달러의 벌금을 부과한 사실에 일부 기인한 것으로 풀이된다.

판결 이후 XRP의 가격은 0.42달러에서 대략 46% 이상 상승한 0.63달러로 빠르게 상승했다. 소폭 하향조정됐지만 여전히 200일 단순 이동 평균선(SMA)을 상회하며 0.569달러 수준을 유지하고 있다. 이 가격은 현재 지지선 역할을 하며 횡보세 구간 가능성을 시사한다.

하향조정에도 불구하고 XRP는 지난 한 주 동안 13.82% 상승하여 일일 차트에서 보다 높은 저점과 고점을 기록하고 있다. 이러한 호재를 고려할 때, 0.56달러 지지선이 추가 랠리를 위한 충분한 기반을 제공할 수 있을까?

다음 분석을 통해 XRP의 미래를 예상해보자.

여러 전문가들이 XRP 낙관론을 제시하고 있다. X(옛 트위터)에서 활동하는 CJ는 XRP의 0.658달러 도달을 예상하면서 성장 준비가 되어 있다고 설명했다.

I like $XRP in this FVG zone for longs targeting 0.658 pic.twitter.com/3veGOzeyxZ

또한 JAVON MARKS는 XRP의 최근 가격 동향을 대규모 랠리를 선행한 2016년·2017년 패턴과 비교했다. 그에 따르면 XRP는 유사한 패턴 이후 6만 2,000% 이상 급등할 수 있다.

$XRP has replicated a similar Bullish Pattern, in the form of a Hidden Bull Divergence, that took place in 2016-2017, occurring just before an over 62,100% climb.

The Bullish Pattern looks to be complete, and XRP may be right in the early stages of its next colossal climb 💣… pic.twitter.com/CKhlsfOJ3o

— JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) August 10, 2024