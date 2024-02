리플, 미국 시장에 XRP 기반 결제 솔루션 선보인다

리플은 미국 시장 내에서 결제 서비스를 확대하기 위해 힘찬 발걸음을 내디뎠다. 리플은 미 증권 거래 위원회(SEC) 와의 소송으로 3년간 실적이 저조했었지만 미국 내 결제 시스템에 혁명을 일으키고 있다.

리플의 수석 이사이자 결제 상품 마케팅 책임자인 올리버 세고비아가 발표한 바에 의하면 리플은 미국의 ‘송금 라이선스(money transmitter license, MTL)’를 활용한 새로운 상품을 선보인다.

세고비아는 발표문에서 리플이 지난 3년간 미국 암호화폐 시장 진출에 적극적이지 않았음을 인정했다. 그는 리플 사업의 90%가 해외에 집중됐다고 언급했다.

특히 리플은 2020년 말 시작된 SEC와의 법정 공방을 수년간 이어오며 미국 시장에서 입지가 좁아졌다. 하지만 이번 발표로 리플은 미국 시장에서의 오랜 침묵을 깨려 한다.

국제 결제 서비스 업체인 리플은 미국의 MTL을 활용한 혁신적인 상품을 본격적으로 추진하기로 했다. 특히 네바다 라이선스를 따기 위해 포트리스 블록체인을 인수한 리플은 미국의 MTL 31개 이상을 보유하고 있다.

게다가 리플은 MTL이 리플의 서비스를 강화한다고 언급했다. 이번 사업의 일부인 리플 페이먼츠(Ripple Payments)는 XRP를 브릿징 자산으로 활용한다.

이러한 혁신적인 결제 솔루션을 통해 리플은 단 몇 초 만에 결제를 처리할 수 있다.

이밖에도 거래 수수료는 전통 결제 방법 대비 저렴하다. 대부분의 사업이 미국 외에서 수행되는 리플은 글로벌 경험을 바탕으로 미국에서 자사의 입지를 확보하고 미국 시장 내 결제 서비스를 강화하고자 한다.

리플은 미국 내 서비스를 위한 계획을 수립하고 있다. 리플의 미국 결제 서비스업 진출 전략의 일부는 샌프란시스코를 포함한 여러 지역의 현지 직원 채용이다.

채용 직군으로는 수석 블록체인 엔지니어, 수석 소프트웨어 엔지니어, 책임 소프트웨어 엔지니어, 데이터 엔지니어 등이 포함된다. 또한 세고비아는 리플이 다가오는 핀테크 회의를 통해 이번 사업의 시작을 알릴 것이라고 전했다.

핀테크 회의에서는 리플의 2024년 블록체인·결제 서비스 전망을 중심으로 캐주얼한 패널 토론이 진행될 예정이다. 이 회의는 2월 7일 수요일 오전 00시부터 02시 30분(한국 시간)까지 진행될 예정이며 장소는 최근 새로 개설한 샌프란시스코 리플 본사이다.

Today is the first day for Ripple's new SF global headquarters! pic.twitter.com/w0PiDbWKUq

— David "JoelKatz" Schwartz (@JoelKatz) December 11, 2023