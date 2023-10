XRP 419억개 소각 루머, XRP 가격에 미칠 영향은?

리플 커뮤니티는 XRP 대규모 소각에 관한 소문이 XRP 가격에 어떤 영향을 미칠지 상당히 궁금해하고 있다.

소각에 대한 XRP 팀의 공식 발표는 아직 없었지만 이 루머는 이미 XRP 가격에 반영됐다.

기사 작성 시점 기준으로 코인게코의 데이터에 따르면 XRP는 24시간 전 대비 0.2% 상승하여 0.492달러에 거래되고 있다.

XRP 가격은 7일 전 대비 1%, 14일 전 대비 5.7% 하락한 상태다.

XRP의 모회사인 리플은 에스크로(Escrow)에 약 419억 개의 XRP 토큰을 보유하고 있다. 리플은 이 에스크로에서 매달 10억 개의 XRP를 해제한다. 대부분의 투자자들은 리플이 XRP를 대량 보유하는 점이 가격을 위협한다고 우려한다. 리플이 한 번에 대량의 XRP를 해제할 경우 XRP 가격이 하락할 수 있기 때문이다.

그러나 암호화폐 커뮤니티 내의 소문에 따르면 리플은 에스크로에 보유한 모든 토큰을 소각할 의도가 있다. 그렇게 되면 XRP의 유통량이 감소하게 되어 시장 가격에 영향을 미치게 된다.

이 소문은 10월 10일에 X에서 @realXRPwhale 계정으로 인해 시작되었다. 뉴스 매체 인베스팅닷컴도 동일한 내용의 소문에 대해 보도하여 추측을 더 확산시켰으며 보도에 따르면 이러한 조치는 XRP가 부진한 성과를 보이고 있기 때문이다.

Ripple considers a large scale burn of over 40 billion tokens, yes this could benefit the price, but it’s possible that it could be short lived, we saw the same thing happen with stellar, SDF ( stellar development foundation ) they burned 55 billion lumens, and the price more… pic.twitter.com/p8RhpadeLA

비록 이 정보의 정확성이 의심스럽지만 이 기사는 암호화폐 커뮤니티 내에서 큰 관심을 끌었다. 한편 리플은 에스크로에 보유한 모든 토큰을 소각한다는 소문에 대해 공식적으로 확인하거나 부인한 바 없다.

그러나 리플의 대규모 소각은 이미 거론됐었다. 리플의 CTO인 데이비드 슈왈츠(David Schwartz)는 2021년 인터뷰에서 이를 암시했다.

There's no mechanism in the software to create XRP and safeties to prevent it from being created by a bug or trick. There's no freeze or lock for other people's XRP since nobody would be entitled to that capability. You can easily lock or destroy your own XRP if you wish.

— David "JoelKatz" Schwartz (@JoelKatz) March 7, 2020