로어링 키티의 게임스톱 유튜브 스트림 – 단순 트롤링일까?

게임스톱(GameStop, ($GME))의 재정적 성공으로 유명한, 온라인 투자자 키스 길(Keith Gill, 일명 로어링 키티(Roaring Kitty))이 몇 년간 침묵으로 일관하다 지난 주에 드라마틱하게 복귀했다.

길의 소셜 미디어 포스트가 $GME의 가격 상승을 유발하긴 했으나, 큰 기대를 모았던 그의 6월 7일 금요일 유튜브 라이브스트리밍 동안 주가는 떨어졌다.

6월 2일, 길은 1억 1,570만 달러 상당의 $GME 주식을 매수했음을 레딧(Reddit)에 공개하며 관심을 모았다. 4일 뒤, 그는 약 3억 8,200만 달러 이상의 수익을 올려 총 투자 가치가 5억 달러 이상이 되었다는 또 다른 발표문을 게시했다.

이와 동시에, $GME의 가격은 106% 급등했으며, (로이터 및 CNBC와 같은) 많은 메인스트림 미디어 출처들은 충분한 근거 없이 이러한 가격 상승의 원인이 길에게 있다고 전했다.

$GME의 급등과 투자자들을 둘러싼 온라인상에서의 소란 이후, 240만 명 이상의 사람들이 3년 만에 길의 첫 유튜브 라이브스트림을 시청했다. 많은 사람들의 기대와는 달리, 길의 영상은 $GME의 가격 급등을 유발하지 않았다.

몇몇은 유튜브 라이브스트림 이후 $GME가 주당 69달러에 도달할 것으로 기대했기 때문에 길이 수십억 자산가가 될 수 있을 것으로 믿었다.

하지만, $GME의 가격은 지난 주에 약 30% 가량 내려 앉았다. 주가는 유튜브 영상 전 46.85달러에서 정점을 찍은 뒤 이후 약 40% 가량 줄어 28.22달러가 되었다.

길은 주식을 옹호하는 것 외에 특별히 무언가를 말하거나 행동하지 않았으며 그의 매매 포지션을 라이브로 보여준 것이 전부였고, 게임스톱의 예정된 7,500만 주 매각으로 인해 그의 수익은 2억 달러로 내려 앉게 되었다.

해당 매각은 2024년 5월 17일에 체결된 제프리스(Jefferies)와 이 비디오 소매업체 간 ‘오픈 마켓 매각 협약’에 따른 것이었다. 해당 협약은 해당 투자 은행이 약 9억 3,340만 달러에 획득한 4,500만 주에 더해, 제프리스의 주식을 게임스톱이 판매 상품으로 매각할 수 있도록 한다.

로어링 키티의 라이브스트림에 대한 다른 측면

7,500만 주 매각과 $GME의 하락하는 가격에도 불구하고, 길은 라이브스트림 도중 게임스톱의 주식시장 가치 상승에 관심을 끌었다.

그는 주가가 400달러 이상을 찍었던 ‘2021년의 밈 주식 사태’ 때와 유사한 트렌드를 조명했다. 오늘 해당 주식은 매매량을 넘어섰다. 만약 매수 압력이 지속된다면, 가격은 당시에 그랬듯 다시금 변동성을 경험하게 될 가능성이 높다.

또한, 그는 라이언 코헨(Ryan Cohen, CEO) 및 임원진을 지칭하며 ‘게임스톱의 전환 단계를 둘러싼 논의’가 얼마나 필수적인지 그리고 이들이 더 나은 사업체로 바꿀 수 있을지에 대해 언급했다.

해당 투자자는 “그가 우수한 두뇌를 갖고 있으며, 많은 투자자들이 회사의 변화를 원한다”고 말하며, 결국 코헨이 회사를 변화시킬 능력이 있음을 믿고 있다.

또한, 그는 자신의 $GME 포지션과 메인스트림 미디어 헤드라인에서 이트레이드(E-Trade)가 그를 플랫폼에서 제외시키는 것을 고려하고 있다는 점을 지적했다고 말했다.

하지만, 길은 여전히 이트레이드 접속권을 갖고 있다. 적어도 그가 얼굴에 미소를 머금고 일간 수익금이 약 2억 3,600만 달러로 내려갔다고 보여주었던 금요일엔 그랬다.

투자는 오르고 내리며, 그에 대한 이유는 알 수 없다. 하지만 특히 내가 들어가는 것과 같이 어떤 포지션을 취할 때의 리스크에 대해선 알고 있어야 한다. 변동성이 너무나도 큰 경향이 있기 때문이다.​키스 길

“하지만 느낌이 왔고, 나는 느낌이 올 때 그것을 실행에 옮긴다”고 가볍게 말하며, 이어서 자신의 투자는 단기보다는 장기일 때 수익이 크다고 덧붙였다.

게임스톱의 예정된 7,500만 주 매각으로 인해 2억 달러를 잃었음에도 불구하고, 길은 앞서 금요일의 유튜브 영상에서 보여준 것과 같은 열정과 기쁨의 감정을 표시했다.

그는 또한 게임스톱과 주가의 ‘단기적’ 영향에도 불구하고 회사를 더 우수하게 운영해 나갈 팀의 능력에 대한 신뢰감을 표현했다.

길의 라이브스트림이 기대했던 주가 급등으로 이어지지 않았음을 고려할 때, 일부 사람들은 그의 소셜 미디어 활동을 일종의 트롤링으로 보고 있다.

Roaring Kitty is trolling the world right now. Am i gonna do it… am i not… this is so wild. Hands down the most entertaining thing you could possibly watch right now. I'm just glad i'm here for it. pic.twitter.com/pWqkIjdBVl

— Sad Hawkins (@hawkins_sad) June 7, 2024