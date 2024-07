로어링 키티의 최근 움직임, 게임스탑 아닌 츄이

키스 길이 화제를 모으며 복귀했다. 하지만 이번에는, 게임스탑(GameStop, $GME) 투자에 관한 것이 아니다.

어제, 미 증권거래위원회(SEC)는 해당 주식 투자자가 애완동물 식품 리테일러인 츄이에 현재 6.6%의 지분을 소유하고 있다고 밝혔다.

그는 이제 2억 4,500만 달러 상당의 츄이 주식 9백만 주를 보유하게 되면서, 해당 업체에서 세 번째로 많은 지분을 보유한 대주주가 되었다.

이러한 발표가 있은 뒤, 츄이의 주가는 7% 가까이 급등했으며 그 이후 4% 가까이 하락한 상태다. $CHWY이란 명칭의 한 카피캣 SOL 코인은 해당 온라인 애완동물 스토어와 어떠한 공식적인 연결성도 없음에도 불구하고 38% 가까이 급등했다.

애완동물 식품 업체에 대한 길의 묵직한 투자와 불가사의한 $CHWY의 가격 움직임은 많은 의문을 낳았다. 그러면 어떠한 상황인지 알아보도록 하자.

츄이에 대한 길의 투자는 3년간의 부재 이후 최근 주식시장에 복귀한 후의 일이다.

6월에, 그는 레딧(Reddit)에 자신이 1억 1,570만 달러 상당의 $GME 주를 매입했다는 사실을 공개했고 그와 동시에 $GME는 106% 급등했다.

금융 시장에 대한 흥미를 표시한 해당 키스 길의 소셜 미디어 포스팅이 주가에 직접적인 영향을 미친 듯 보인다. 가장 최근의 것은 그가 해당 온라인 애완동물 스토어에 투자하기 전에 게시한 파란색 배경(츄이의 로고와 같은 색)에 강아지 그림이 있는 X 포스팅이었다.

길의 X 포스팅과 동시에 같은 날 츄이의 주식은 27달러에서 32달러로 약 17% 급등했다. 주가는 현재 25달러 선에서 움직이고 있다.

같은 강아지 이미지를 내세운 코인으로, 키스 길의 소셜 미디어 ‘티저’ 이후 몇 일 뒤에 만들어진 $CHWY 코인 또한 동시에 상승했다. 이 코인은 그의 금융 활동에 강한 반응을 보이며 35% 급등했다.

이 동일한 이미지는 로어링 키티의 X 동영상 중 하나에서도 뚜렷하게 볼 수 있었다($GME 투자 전). 이는 츄이에 대한 일반 대중의 반응을 시험해 보면서 기대치를 높이고 흥미를 불러 일으켜 수익을 극대화하기 위한 목적이었을 가능성이 높다.

또한 길의 소셜 미디어의 영향력을 보여주며 SEC가 길의 투자를 공개한 뒤 실제로 다른 여러 반려동물 주식의 가격 또한 상승했다:

여전히, 길의 금융 및 소셜 미디어에서의 활동에은 그에 상응하는 대가가 따른다. 그의 츄이 투자는 그가 $GME의 시장 움직임을 조작했다고 혐의가 제기된 집단 소송 이후의 일이다.

라데프(Radev)라고 하는 한 게임스탑 투자자가 길이 5월 13일과 6월 13일 사이에 ‘펌프 앤 덤프’ 사기 행각에 개입했다는 혐의로 금요일에 소송을 제기했다.

해당 법정 소송은 취하되었으나, 길의 소셜 미디어상 태도와 관련된 윤리에 대한 의문과 주가를 끌어올린 그의 능력에 대한 논쟁이 이어지고 있다.

많은 규제 기관과 금융 투자자들이 그의 포스팅이 시장 조작에 해당된다고 주장해 왔다. 거래 플랫폼인 이트레이드(E-trade)조차 길의 $GME 투자 이후 그의 계정 폐쇄 여부를 고려했다.

