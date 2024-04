부자아빠 가난한아빠 저자 기요사키, 비트코인 230만 달러 간다는 캐시우드 예측 지지

‘부자아빠 가난한 아빠’의 저자로 유명한 로버트 기요사키가 최근 비트코인이 230만 달러까지 간다는 캐시 우드의 전망을 지지했다. 그는 최근 X 게시물에서 캐시우드의 의견이 신뢰할 만하다고 주장했다.

Kathie Wood quarantees Bitcoin will hit $2.3 million per BTC. Do I believe her? Yes I do. Kathie Wood is very smart. I trust her opinion. Could she be wrong? Yes. She could be. So what? The more important question is “ What do you believe?” What if Kathie is right? What if…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) April 11, 2024