부자아빠 가난한 아빠 저자 기요사키, “비트코인 더 살 것”

백만장자 투자자이자 전 세계 베스트셀러 부자아빠 가난한 아빠의 저자 로버트 기요사키가 비트코인 시세에 관한 대담한 예측값을 제시했다.

기요사키는 비트코인의 강세를 전망하는 것으로 유명하며, 곧 비트코인 가격이 15만 달러까지 오를 수 있다고 예측했다. 그는 비트코인을 경제적 자유를 이룰 수 있는 도구라고 본다.

로버트 기요사키는 이전 비트코인 시세 전망을 수정하며 다음 목표 가격이 15만 달러가 될 것이라고 주장했다.

BITCOIN ETF. Yay. Glad I bought years ago. Bitcoin to $150k soon. Gold to the moon as Central Banks buy , store, and never sell. Silver to crash as silver stackers sell to pay bills, caused by rising inflation. Great news for silver stackers. Time to buy more as silver crashes.…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) January 10, 2024