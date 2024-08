러시아 및 아랍에미리트, 암호화폐 채택 가속화 영국, wCDBC 시험 – 암호화폐가 새로운 정치적 권력의 전쟁터 될까?

러시아와 아랍에미리트가 친 암호화폐적 입장을 강화하고 있는 반면, 영국은 디지털 화폐 분야의 개발에 좀 더 조심스럽게 접근하고 있다.

러시아는 전 세계적인 제재에 대응해 암호화폐 규제 노력에 박차를 가하고 있으며, 아랍에미리트는 암호화폐 거래를 허용하기 시작했다.

한편, 영국은 wCDBC를 채택하기에 앞서 테스트를 수행함으로써 좀 더 회의론적인 입장을 취하고 있다.

암호화폐가 금융 제재 및 경제 압력을 극복할 수 있도록 도움을 주기 때문에, 과연 그것이 정치적 권력을 위한 새로운 전장이 될지에 대해 살펴보도록 하자.

전쟁 관련 국제 제재에 대응해, 러시아는 금융 제재를 극복하기 위해 새로운 암호화폐 법률을 마련 중이다.

러시아는 또한 6월 이래 3.87%가 증가해 최고의 연 인플레이션 비율을 기록해 국가의 금융 상태는 악화되고 있다.

그에 따라, 러시아 연방 하원 의회(State Duma)는 2주 전 푸틴의 비트코인 채굴 에너지 문제에 대한 경고에도 불구하고, 디지털 자산 및 암호화폐 채굴을 규제하기 위한 법안을 검토 중이다.

이와 같이 수정된 정책은 서구권의 규제 당국이 암호화폐 트랜잭션을 추적하는 것은 상당히 더 까다롭기 때문에, 러시아에 상당한 변화를 가져다 줄 것이다. 이는 러시아가 강철 및 석탄 생산품과 같이 국제 시장에서 금지된 상품을 좀 더 쉽게 확보할 수 있도록 한다.

아랍에미리트 또한 자국민들이 M2 암호화폐 거래소를 통해 직접 $BTC 및 $ETH를 거래할 수 있도록 허용함으로써 암호화폐에서의 입지를 강화하고 있다.

금융 서비스 규제 당국(Financial Services Regulatory Authority)이 인가하는 M2는 아랍에미리트의 기관 및 개인 투자자들이 암호화폐를 매수 및 매도하고, 최대 10.5%까지의 배당 수익을 올리며 보유할 수 있도록 한다.

또한, M2의 현물 시장은 아랍에미리트의 디르함화를 $BTC 및 $ETH로 직접 전환할 수 있도록 하고 있으며 아랍에미리트 국민은 8월 31일까지 무료 매매수수료 혜택을 누리게 된다.

Exciting News! 🎉

To celebrate the launch of our AED deposits and withdrawals, we're kicking off with Zero Trading Fees on AED-Bitcoin and AED-Ethereum pairs 🚀

Exclusive offer for UAE Residents until August 31st. Don't miss out: https://t.co/UyeAIKoPxl#ZeroFees #M2 pic.twitter.com/cO5ZlMdn56

— M2 (@M2Exchange) July 31, 2024