압도적인 상승률의 RWA 코인 – 상위 종목은?

암호화폐 자산이 다시 한번 투자자들의 눈길을 끌면서 실물자산(RWA) 코인이 주목을 받고 있다. 이 자산 클래스는 세계 최대 자산운용사인 블랙록의 시장을 뒤흔드는 발표에 이어 최근 엄청난 성공을 거두었다.

블랙록은 세계 2위 암호화폐 이더(ETH)를 보유한 이더리움 네트워크 상에 구축된 대규모 토큰화 펀드 ‘비들(BUIDL)’을 출시했다. 이 펀드는 지난주 출시 이후 이미 2억7500만 달러 이상의 자금을 유치했다. 현재 이더리움·폴리곤·솔라나 등 다양한 네트워크 상에 토큰화된 미국 국채만 10억 달러가 넘는다.

토큰화에 대한 엄청난 관심으로 인해 지난 한 주 동안 다수의 RWA 코인들이 막대한 상승세를 보였다. 코인게코의 자료에 따르면 RWA 코인 시장 시가총액은 86억 달러, 24시간 거래량은 6억5000만 달러를 넘는다.

이 혁신적인 토큰은 부동산·상품·금융상품과 같은 실물 자산과 연동되어 블록체인 생태계에 유형적인 가치를 가져다 준다.

전통 자산에 대한 인식 및 투자 방식에 혁신을 일으키며 RWA 코인 시장을 주도하고 있는RWA 코인 세 가지를 살펴보자.

실물자산(Real-World Asset, RWA) 코인은 화폐·상품·주식·채권·신용·예술품·지적 재산 등의 실물 자산을 나타내는 블록체인 기반의 디지털 토큰이다.

이러한 토큰은 위 언급된 실물 자산에 대한 접근·거래·통제 방식의 중추적인 변화를 의미하며, 블록체인 기반 금융 서비스 및 광범위한 비금융 애플리케이션에 대한 다양한 가능성을 제시한다.

RWA 코인이 트렌드인 이유:

기관·개인 투자자들이 실물 자산의 코인화에서 비롯되는 혜택을 인식함에 따라 RWA 코인에 대한 수요가 증가하고 있어 성장과 채택을 부채질하고 있다.

RWA 코인 열풍의 선봉에는 전통 금융과 탈중앙화 금융(DeFi)의 세계를 원활히 연결하는 선구적인 플랫폼인 온도 파이낸스(Ondo Finance)가 있다.

온도 파이낸스는 최초로 토큰화된 미국 국채 상품인 OUSG와 토큰화된 국채를 담보로 하는 대출 프로토콜인 플럭스 파이낸스(Flux Finance)와 같은 획기적인 상품을 통해 성장하는 RWA 코인 시장의 선봉에 섰다.

온도 파이낸스 생태계를 구동하는 ONDO 토큰은 거버넌스 토큰의 역할을 하며, 보유자들이 제안에 대한 투표를 통해 프로토콜의 방향과 개발, 자원 배분 등을 정할 수 있도록 한다.

온도 파이낸스가 최근 수이(Sui)·앱토스(Aptos) 네트워크와 전략적 파트너십을 체결한 점은 토큰화된 제품의 범위와 기능을 여러 블록체인 생태계에 걸쳐 확장하겠다는 목표를 강조하면서 실물 자산과 온체인 자산의 원활한 통합을 향한 새로운 기준을 제시한다.

온도 파이낸스는 확장 가능한 솔루션과 전략적 협업을 통해 가장 유망한 RWA 코인 중 하나로 자리매김하고 있으며, 새로운 투자 시장을 열고 실물 자산 코인화의 광범위한 채택을 주도하여 상당한 성장 잠재력을 가진 선두주자로 자리매김하고 있다.

분석가들이 이 프로젝트를 지지하는 이유가 있다. 온도 파이낸스는 급성장을 겪을 것으로 예상되는 시장에 이미 출시된 핵심 상품들을 보유하고 있으며 웹3·전통 금융 분야에서 모두 중요한 파트너십을 형성하고 있다.

글로벌 컨설팅사 맥킨지(McKinsey)의 디지털 자산 책임자가 온도 파이낸스의 최고 전략 책임자로 이직하며 전통 금융을 다루는 컨설팅 업계에서도 온도 파이낸스를 주목하고 있다. 이러한 움직임은 앞으로 금융권에서 여러 강력한 파트너십을 형성하는데 큰 도움이 된다.

폴리매쉬(Polymesh)는 보안 토큰 산업에 혁명을 일으키기 위해 설계된 공개 허가형 레이어 1 블록체인을 제공하면서 RWA 코인 업계에서 존재감을 드러냈다. 강력한 아키텍처는 증권 토큰화를 위한 원활한 솔루션을 제공하여 실물 가치를 가진 방대한 증권 시장을 확장한다.

폴리매쉬 생태계의 핵심은 거래 수수료·거버넌스·스테이킹·보안 토큰 생성 및 관리의 중추 역할을 하는 다면적 기능성 토큰인 POLYX 토큰이다.

폴리매쉬는 총 토큰 공급량을 제한하는 토크노믹스 모델과 강력한 거버넌스 프레임워크를 통해 실물 자산을 블록체인 기술과 연동시키기 위한 신뢰할 수 있는 안전한 플랫폼으로서의 입지를 공고히 했다.

폴리매쉬는 증권화 산업 내에서 거버넌스·신원검증·컴플라이언스·기밀 유지·대금처리에 관련한 본질적인 문제를 해결하는 데 집중하고 있으며, 강력한 펀더멘털과 검증된 실적을 바탕으로 RWA 코인 시장에서 확립된 신뢰받는 플레이어로서의 명성을 확보했다.

온도와 마찬가지로 폴리매쉬는 이미 전통 금융 및 컨설팅 대기업들의 관심을 끌었다. 보스턴 컨설팅 그룹(BCG)과 GFMA 뉴스는 폴리매쉬를 이 분야의 주요 혁신가로 이끈 분산원장 기술(블록체인 기술 포함)이 글로벌 자본시장에 미치는 영향에 대한 보고서를 발표했다.

New report from @GFMAnews, @BCG and others on the Impact of Distributed Ledger Technology in Global Capital Markets

Polymesh has defined the entire category of the public-permissioned blockchain.

Amazing to see Polymesh in a report from such reputable organizations! pic.twitter.com/C2mpT6A5JM

— Polymesh 🅿️ (@PolymeshNetwork) January 12, 2024