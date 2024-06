암호화폐 시장이 다가오는 미국 선거에서 화제로 떠오르면서 정치를 테마로 한 토큰이 특히 선전하고 있다. TRUMP는 14%, STRUMP는 212%, BIDEN은 24% 상승했다.

미국 만화 사우스 파크에서 영감을 받았으며 애국주의를 주제로 한 밈 코인인 실라나(Sealana, SEAL)는 현재 진행 중인 프리세일에서 500만 달러 이상을 유치했다. 최근 X(옛 트위터) 게시물에서 실라나 팀은 프리세일이 이달 25일에 종료될 것이므로 투자자들이 실라나 바다표범을 살찌울 수 있는 날이 5일 밖에 남지 않았다고 전했다.

