하루 남은 실라나 프리세일

올해 솔라나 네트워크는 각각 1,011%, 5,644%, 851% 급등한 WIF, BONK 및 BOME와 같은 토큰을 호스팅하며 밈 코인 최고 네트워크로 자리매김했다. 이제 밈 코인 팬들은 한 달 만에 500만 달러 이상을 모금한 최신 솔라나 프리세일 토큰인 실라나(Sealana, SEAL)로 눈길을 돌리고 있다.

프리세일 종료가 단 1일밖에 남지 않은 상황에서 투자자들은 SEAL을 매수하기 위해 서두르고 있다. SEAL 토큰의 매력과 미래에 대해 살펴보자.

미국의 애국심을 강력히 주장하는 SEAL의 런칭은 현재 진행 중인 미국 대선 캠페인 일정과 맞물린다.

이 통통한 바다표범은 특별한 기능을 제공하지 않음에도 불구하고 엄청난 인기를 끌고 있다. 요즘 다른 정치적 토큰들도 선전하고 있는 것을 보면 타이밍이 인기의 주요 요인 중 하나라는 진단이다:

자유를 추구하는 마스코트 외에도 SEAL은 유사한 프로젝트들의 성공으로부터 수혜를 받는다.

프리세일 방식이 동일한 솔라나 밈 코인인 스모그(SMOG)는 상장 한 달 만에 620%, 슬로사나(SLOTH)는 24시간 만에 156% 급등했다.

SMOG·SLOTH와 마찬가지로 SEAL 프리세일도 가격 인상이 없어 초기 투자자들에게 더욱 저렴하다. 1 SEAL은 현재 0.022달러에 프리세일되고 있지만 분석가들은 연말까지 300배 폭등을 예측하고 있다.

이는 장기적인 예측이지만 SEAL은 거래소 상장 직후 10배나 급등할 가능성이 높다. 구체적인 분산형 거래소(DEX)나 출시일은 아직 알려지지 않아 포모 심리를 더한다.

상위 암호화폐 50개 중 45개가 24시간 하락하는 등 전반적인 시장 하락세에도 불구하고 바이낸스 커뮤니티는 솔라나(SOL)에 대해 여전히 강세를 기대하고 있다. SOL의 연초 대비 686% 증가와 솔라나 밈 코인 시가총액 5조8000억 달러를 고려할 때 이는 놀라운 일이 아니다.

이더리움은 USDT와 USDC와 같은 상위 스테이블 코인을 호스팅하여 총 예치 금액(TVL) 1위 네트워크를 유지하고 있다. 한편 솔라나는 현재 4조 달러 TVL로 베이스, 비트코인, 폴리곤, 아발란체를 제치고 4위를 차지하고 있다.

디지털 자산운용사 3iQ가 토론토 증권거래소에 SOL ETP 상장을 신청했다는 소식은 이 긍정적인 트렌드를 강화할 것으로 풀이된다.

