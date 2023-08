존 디튼, 리플 판결에도 변한 바 없는 SEC 비판

최근 친리플 변호사 존 디튼(John Deaton)은 미국 증권거래위원회(SEC)의 모순을 비판했다. 그는 SEC가 지속적으로 주장을 왜곡한다고 말한다.

또한 그는 SEC 변호사들이 리플 대 SEC 사건의 판결에서 배운 것이 없다고 전했다. 그는 제미니의 SEC 제소 기각 신청에 대해 입장을 밝혔다.

8월 21일, 디튼은 트위터를 통해 SEC가 리플랩스와의 소송에서 교훈을 얻어야 한다고 말했다.

SEC Lawyers like Jorge Tenreiro and @SECEnfDirector have learned NOTHING from the @Ripple case. Their arrogance is mind blowing.

In the Gemini Reply, @cameron & @tyler state:

“the fact that the SEC cannot

decide what is the security at issue only underscores the weakness of… https://t.co/uszdpDpzBC

— John E Deaton (@JohnEDeaton1) August 21, 2023