미 증권거래위원회 판결, 암호화폐 토큰 증권 아니다 – 모든 암호화폐에 호재

2023년부터 이어 온 SEC와 바이낸스 간 소송은 다음과 같이 일단락되었다 – 암호화폐와 BNB 판매는 증권이 아니다. 바이낸스는 어제, BNB 판매가 하위(Howey) 테스트를 성공적으로 통과했다고 언급하며 승소했음을 발표했다.

암호화폐 수익에 세금을 납부하지 않는 것(10배~20배의 수익을 생각해 보라)은 모든 토큰, 특히 플레이도지(PlayDoge)와 같은 BNB 기반의 토큰에 강세장을 가져올 것이다.

한편, 바이낸스는 $BTC 및 $ETH 쌍(BTC/AEUR 및 ETH/AEUR)을 포함한 중요 암호화폐 쌍의 상장 폐지를 발표했다. 이는 추이를 지켜보야야 겠지만, 시장에 부정적으로 작용할 수 있다.

SEC 판결이 어째서 암호화폐에 긍정적이며 암호화폐 토큰의 미래는 어떠할지에 대해 논의해 보도록 하자.

어제의 판결은 다음 두 가지를 의미한다:

많은 투자자들이 상상했던 종말론적 시나리오는 실현되지 않았으며, 곧 더욱 강한 강세장을 보게될 수도 있다.

24시간 암호화폐 시장 매매량은 이미 7.57% 증가한, 578억 1천만 달러에 도달했다. 이는 $ZK (2.41% 증가) 및 $CFX (2.28% 증가)와 같은 많은 토큰에 상승을 가져왔다.

밈코인 또한 24시간 매매량이 2.24% 증가하며 상승이 있었다. 여러 토큰에서 상승이 있었다:

비트코인(Bitcoin) ETF 또한 최근 1억 2,900만 달러의 대량 유입 이 있었으며, 이는 비트코인과 99비트코인(Bitcoins) 과 같은 $BTC 관련 프로젝트에 좋은 징조가 될 수 있다.

바이낸스와 SEC 간 법적 분쟁은 아직 끝나지 않았으며, 다음 심리는 7월 9일에 열린다. 하지만 해당 업체는 현재 입장에 대해 확신에 차 있다.

On Friday, the Court decided that the SEC’s case against https://t.co/AZwoBOh0gq will continue. We were prepared for this and look forward to having this case move forward in the judicial process.https://t.co/AZwoBOh0gq was established with the express purpose of serving United…

— Binance.US 🇺🇸 (@BinanceUS) July 1, 2024