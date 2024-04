SHIB 150억개 소각에 시바이누 소각률 2330% 급증

시바이누 커뮤니티는 SHIB 토큰 소각에 대한 약속에 대한 상당한 진전을 이루었다. SHIB 아미는 지난 3월 150억 개의 SHIB 토큰을 프로젝트의 데드월렛(소각용 지갑)으로 전송했다.

대량 소각으로 인해 지난 3월에 소각률이 무려 2,330%나 증가했다.

SHIB 소각 공식 추적 플랫폼 시브번(Shibburn)이 3월 진행 상황을 발표했다. 데이터에 따르면 시바이누 커뮤니티는 SHIB 확보·촉진에 대한 의지를 입증했다.

시브번은 시바이누 커뮤니티가 지난 3월 대략 156억 4,000만 개의 SHIB 코인을 소각했다고 보고했다. 이는 217건의 소각을 통해 완료됐다.

🔥🔥🔥 15,644,329,668 $SHIB tokens have been burned in the month of March with 217 transactions. #SHIB pic.twitter.com/wCqYDGiZgj

— Shibburn (@shibburn) April 1, 2024