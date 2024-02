시바이누 보유자들, 100배 성장이 목표인 신규 암호화폐 사전판매로 대규모 이주

2위 밈 코인 시바이누(SHIB)가 최근 암호화폐 상승장에 합류하지 못하면서 SHIB 보유자들은 잠재적 100배 수익을 위해 신규 밈 코인 밈 컴뱃(Meme Kombat, MK)으로 이동하고 있다.

기사 작성 시점 기준으로 SHIB는 0.000009816달러에 거래되고 있으며 이는 최근 저점인 0.0000085달러에서 약 16% 상승했다.

그러나 SHIB는 여전히 2023년 고점인 0.000012달러를 밑돌고 있다.

게다가 2021년 기록된 사상 최고가인 0.000088달러와는 약 9배 차이다.

한편 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)은 각각 5만2000달러, 2900달러 선에서 다년간 최고치를 경신하고 있다.

그러나 밈 코인 애호가 다수는 BTC·ETH와 같은 우량 암호화폐보다는 위험성이 비교적 크지만 100배 성장 잠재력을 보유한 자산을 찾고 있다.

때문에 SHIB 보유자들은 새로운 밈 코인 밈 컴뱃으로 이동하고 있다.

밈 컴뱃(Meme Kombat, MK)은 밈 대 밈 배틀을 위한 독특한 플랫폼을 구축하고 있다.

이 프로젝트는 모든 대형 밈 코인 커뮤니티를 대표하는 캐릭터가 등장한다는 점에서 큰 매력을 가지고 있다.

밈 컴뱃의 아티스트들이 그려낸 재치있는 밈 캐릭터에서이 프로젝트의 폭발적인 성장력에 대해 알 수 있다.

도지코인, 시바 이누, 페페 또는 스폰지 등 밈 애호가라면 밈 컴뱃에서 자신의 최애 밈을 만날 수 있다.

밈 컴뱃은 또한 오늘날 암호화폐 시장에서 가장 가치가 높다고 여겨지는 게임 업계의 가치를 포착한다.

사용자는 밈 캐릭터들 간의 배틀에 직접 참여할 수 있다.

‘100배 성장할 원석’을 찾고 있다면 밈 컴뱃이 그 답이다.

이 플랫폼은 개발·마케팅에 자금을 지원하기 위해 자체 기본 토큰인 MK 토큰의 성공적인 사전판매를 진행하고 있다.

이미 사전판매 모금액 950만 달러를 돌파한 밈 컴뱃은 사전판매 하드캡 1000만 달러에 빠르게 접근하고 있다.

Can't believe we're saying this, but $9.2million raised!🔥

LFG fighters⚔️ pic.twitter.com/mRVesHZPeJ

— Meme Kombat (@Meme_Kombat) February 19, 2024