시바이누 레이어2 솔루션 ‘시바리움’, 대량 채택되며 BONE 750만개 스테이킹

시바이누 플랫폼의 레이어2 스케일링 솔루션인 시바리움은 런칭 7일도 채 되지 않아 대량 채택되며 현재 750만개 이상의 BONE 코인이 스테이킹됐다.

초기 기술 문제 이후 시바리움의 사용자가 늘고 있다.

시바이누 마케팅 전문가 루시(Lucie)는 X(전 트위터)에 시바이누 투자자들의 새롭게 론칭된 레이어 2 네트워크 대량 채택에 대해 언급했다.

Let’s be honest!

My $BONE, $SHIB, and $LEASH dropped a lot, just like the whole market.

Was I unhappy with @ShytoshiKusama?

No!

They kept their promises, but they made one mistake.

They didn't understand how much the #SHIBARMY wanted to be on #Shibarium.

I'm glad they… pic.twitter.com/z6kUSpUKQx

— 𝐋𝐔𝐂𝐈𝐄 | Summer of Shibarium (@LucieSHIB) August 20, 2023