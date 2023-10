시바이누 고래 토큰 대규모 유출 – ‘밈 컴뱃’ 10배 성장?

시바이누 커뮤니티는 대규모 고래 토큰 유출에 난무하는 추측으로 떠들썩하다. 이번 유출은 최근 암호화폐 시장 전체가 강세를 보이는 가운데 발생했다.

현재 암호화폐 시장의 긍정적 투자 심리는 iShare BTC ETF가 DTCC에 상장된 것에 기인한다. 이제 투자자들은 추가 상승을 기다릴지 아니면 잠재력이 높은 신규 자산으로 다양화를 추구해야 할지 결정해야 한다.

코인게코에 따르면 지난 달 2위 밈 코인인 SHIB는 급등해 2% 성장했다.

또한 최근 7일간 6.6%, 14일간 7%의 상승률을 보이며 고성장을 보이고 있다.

다만 지난 24시간 동안 SHIB의 가격은 소폭 하락하는 모습을 보였다. 이러한 소폭 하락은 초기 가격 상승 이후 수익을 실현화하려는 투자자들의 움직임에서 기인했다는 분석이다.

코인게코의 이 데이터는 SHIB가 장단기적으로 강세를 보이고 있음을 시사한다.

또한, 가격 상승이 지속될 경우 모멘텀이 지속될 수 있음을 시사한다. 기사 작성 시점 기준으로 코인게코에 따르면 SHIB는 0.0000081 달러에 거래되고 있으며 24시간 거래량은 3억 6132만 달러를 웃돌며 24시간 전 대비 70% 넘게 상승했다.

지난 24시간 동안 시바이누(SHIB)는 3,033%에 달하는 상당한 토큰 유출 급증을 기록했다. 인투더블록의 데이터는 SHIB 대규모 보유자들 사이에서 이례적인 행동을 제시한다.

단기간에 고래 지갑을 빠져나간 SHIB 토큰의 수는 하루아침에 168억 7천만 개에서 5113억 7천만 개로 급증했다. 동시에 고래 지갑의 일일 토큰 유입량은 크게 감소했다.

데이터에 따르면, 일일 유입량은 같은 기간 내에 4조 5,900억 개에서 2,624억 1,000 개로 감소했다. 이러한 이례적인 토큰 움직임의 변화는 시바이누 커뮤니티 내에서 호기심과 추측을 불러일으켰다.

현재 고래들의 활동에 대해 두 가지 시나리오가 제시된다. 첫째, SHIB 대규모 보유자들은 SHIB 가격 상승으로 인해 수익 실현에 나섰다.

또 다른 가능성은 토큰이 대형 거래소 플랫폼에서 유출되고 있다는 것이다. SHIB 대규모 보유자 중 상당수가 중앙집중식 조직이어서 궁금증은 더욱 커진다.

We at #GroveX are very proud to be integrating #Shibarium network. The team have been working closely with @vetkusama@RagnarShiba and @ShibaXanders for seamless integration.

We will be exploring #Shibariumprojects with a view to making them available on our platform as we…

— GroveX (@GroveXchange) October 23, 2023