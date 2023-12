시바이누 728일 만에 회복 – 다음 목표는 무엇일까?

최근 몇 주 동안 암호화폐 시장에 개선의 조짐이 보이면서, 시바이누 또한 일일 차트에서 회복을 보였다. 시바이누는 지난 728일 동안 가격 상승을 저지했던 수년에 걸친 하락세를 드디어 벗어난 것이다.

SHIB 코인은 현재 0.000008달러 가격선에서 중요한 지지를 확보한 상태다. 하지만 여기서 큰 질문이 있다. 이러한 상승세가 지속된다면 SHIB의 다음 목표는 과연 무엇일까.

SHIB 가격은 지난 2년 동안의 약세장을 보내면서 여전히 0.00008845달러의 사상최고점 아래에 머물러 있었다. SHIB 토큰은 올해 2023년 2월에 0.000015달러까지 올랐지만, 6월에는 0.00000543달러까지 떨어진 것이다.

여기서 주목할 만한 사실은 0.00000812달러 지지선이 SHIB 가격에 중요한 역할을 했다는 점이다. SHIB 코인은 0.00000812달러의 지지선을 확보한 후, 또 다른 하락 전인 11월 11일에 0.0000096달러의 고점에서 거래된 것이다.

그리고 SHIB 가격이 11월 24일에 0.00000812달러의 지지선으로 복귀함에 따라 가격 패턴이 반복되고 있는 것이다.

그동안 0.00000852달러는 저항선 역할을 하면서 가격 상승을 제한했었다. 현재 상대강도지수는 50.43을 가리키면서 중립 구간을 시사하고 있다. 이러한 횡보 움직임은 현재 곰과 황소가 치열한 경쟁을 벌이고 있음을 시사한다.

또한 MACD 지표는 시그널선 아래에 있다. 하지만 붉은 히스토그램 바가 사라지고 있으므로, 며칠 안의 상승 가능성을 시사하고 있다.

과거 데이터를 볼 때, SHIB 가격이 주요 지지선으로 복귀했기 때문에 이번 하락은 단기적인 것으로 보인다. 따라서 매수자들이 우세할 경우, 0.00000852달러의 저항선을 돌파할 수도 있을 것이다.

만약 SHIB이 0.00000852달러 위로 돌파한다면, 현실적인 다음 목표는 0.00000877달러 가격선이 될 것이다.

시바이누는 시바리움 프로젝트 출시 후, 계속 주목할만한 업데이트를 공개하고 있다. 11월 초에는 시바리움 테크가 아토믹월렛에 추가되었다는 소식이 공개되었다.

덕분에 SHIB, BONE, LEASH가 500만 명에 달하는 아토믹월렛 유저에게 노출되었으며, 물론 이는 가격 상승에 보탬이 되었을 것이다.

Huge shoutout to @AtomicWallet for joining the Shibarium party! 🙌 Now, 5 million Atomic Wallet users can dive into the Shibarium universe with full support for $BONE , $SHIB , $LEASH 🌐 #ShibaArmy let’s show some love! 💙🚀 https://t.co/7LAABy32T1

또한 시바리움은 가장 활발한 5대 네트워크로 등극했으며, 이는 더 많은 생태계 파트너 유치로 이어질 수 있을 것이다. 개발자들 또한 애플리케이션을 시바리움에 배포하고 개발하도록 장려받고 있다.

이러한 긍정적인 상황을 고려하면, 시바리움은 이미 시바아미의 열렬한 기대에 부응하고 있는 것을 알 수 있다.

또한 시바이누 개발자들은 NFT 민팅 이벤트를 개최했다. 그에 따라 커뮤니티 멤버들은 7000개의 단독 NFT를 민팅하면서, 크립토 커뮤니티에서 상당한 호응을 이끌어내기도 했다.

오늘날 암호화폐 시장의 긍정적인 분위기와 시바이누 생태계의 흥미진진한 행보를 고려하면, SHIB 코인은 랠리를 지속할 것으로 보인다.

하지만 부지런한 투자자라면 지금 당장 투자하기 좋은 암호화폐를 모색하고 있을 것이다. 따라서 오늘날 구매하기 좋은 신규 프로젝트 두 개를 소개하고 글을 마치겠다.

TG.Casino는 오늘날 다양한 매체에서 큰 호응을 얻고 있는 신규 코인 카지노 플랫폼이며, 최근에 네이티브 토큰 $TGC를 판매하기 시작했다. 이 프로젝트는 다양한 게임은 물론이고, 독특한 수익 설계로 인해 유망한 플랫폼으로 주목받고 있다.

실제로, TGC 프리세일은 약 두 달 만에 320만 달러 이상을 모금하고 있다. 그리고 유명 인플루언서들에 의해 언급되면서 더 많은 관심이 쏠릴 것으로 기대되고 있다. 이를 테면 Poe.eth와 에릭크립토맨이 자신의 트위터(X) 계정에서 TG.Casino를 언급한 것이다.

이 카지노는 텔레그램에서 즐길 수 있다. 즉 텔레그램 앱이 있는 사용자라면 곧바로 게임을 플레이할 수 있는 것이다.

TG Casino looks like it has everything it needs to contend against Rollbit in the coming weeks.

Over 2000+ active players

Team is KYC’d at @AssureDefi

Stunning UI

No KYC needed@TGCasino_ https://t.co/nlbYUY0nXr

— POΞ.eth (@Poe_Ether) November 21, 2023