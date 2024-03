트위터 화제의 밈 코인 슬로사나, $SLERF를 뒤이을 대세 밈 코인으로 자리잡나?

슬로사나($SLOTH) 프리세일이 트위터에서 연일 큰 화제가 됨에 따라, 업계에서는 슬로사나가 $SLERF만큼 인기를 끌 솔라나 기반 밈 코인이 될 것으로 예상하고 있다.

$SLERF는 밈 코인 기준으로 봤을 때도 혁신적인 인기를 끌었다. 블룸버그에 따르면, $SLERF 인기가 절정이었을 때 24시간 거래량은 20억 달러 이상이었다. 슬로사나도 이러한 인기를 끌 차세대 밈 코인으로 성장할 것으로 기대된다.

슬로사나 프리세일이 개시된지 몇 시간 만에 52만 달러 이상이 모금되었다.

도그위프햇, $SLERF 등 최근 솔라나 기반 밈 코인이 무섭게 성장하고 있다. 또 다른 솔라나 기반 밈 코인인 슬로사나도 이러한 동향에 힘입어 큰 수익을 낼 코인으로 성장할 것으로 보인다.

$SLOTH, $SLERF, $BOME, $PUMP, $PUNDU는 모두 기존과는 다른 방식으로 프리세일을 진행한다는 공통점이 있다.

사전판매 단계가 따로 없으며, $SOL 토큰을 프로젝트 지갑 주소로 전송하면 구매하려는 토큰이 수신 주소로 에어드랍된다. 프리세일 종료 후 토큰 클레임 시기를 기다릴 필요가 없는 것이다. 슬로사나는 프리세일을 성공적으로 마무리한 후 중앙화 거래소에 상장될 예정이다.

$SOL 토큰 한 개는 $SLOTH 토큰 10,000개로 교환할 수 있다. 슬로사나에 관심이 있다면 최대한 빨리 프리세일에 참여하는 것이 좋다. 슬로사나 프리세일 페이지에 하드캡이 따로 표시되어 있지 않기 때문이다. 토큰이 소진되면 투자 기회도 사라진다.

슬로사나 프리세일에 참여하고 싶다면 EnSawje2vQSQKtGbPYdXEuYKm2sHgeLKJTqCmrDErKEA 주소로 $SOL 토큰을 전송하면 된다.

슬로사나 팀은 밈 코인 성장에서 매우 중요한 요소인 마케팅에 힘쓰고 있다. 그 결과 슬로사나는 트위터(X)에서 크게 인기를 끌고 있다. 밈 코인의 경우, 커뮤니티가 성장하고 시장에서 화제가 될 수록 수익이 증가한다.

아래의 트윗 게시물을 공유하면 슬로사나 커뮤니티 성장에 큰 도움이 된다. 슬로사나 프리세일에 투자했다면 트윗을 공유하여 수익을 극대화 해보자.

⏰ Tired of the 9-5? So is Slothana!🦥Our office sloth is ready to ditch the daily grind and embrace the world of crypto trading. No more getting high on herb, just high on profits! Send SOL to help our sloth go from 420 couch surfer to $420m crypto chad! #slothana #memecoin

— Slothana (@SlothanaCoin) March 25, 2024