$SMOG, 100만 달러 에어드랍 및 CEX 상장 전 토큰 보유자 110,000명 달성 및 Zealy 퀘스트 750만 개 완료

화제의 솔라나 기반 밈 코인인 스모그가 100만 달러 상당의 첫 번째 에어드랍 전 토큰 보유자 110,000명을 달성했다.

아직 스모그에 투자하지 못했다고 해서 상심할 필요는 없다. 역대 최고의 솔라나 에어드랍에 참여할 수 있는 마지막 기회가 남았다.

스모그 웹사이트에 접속한 다음, 4월 3일 UTC 오후 1시 전까지 Zealy 테스크를 최대한 많이 완료하면 다음날 100만 달러 에어드랍에 참여할 수 있다.

Zealy 퀘스트는 스모그 에어드랍 리워드 프로그램에서 필수다. Zealy 퀘스트보드에서 일일 퀘스트와 커뮤니티 테스크를 완료하면 잠재적인 에어드랍 수익이 높아진다.

지금까지 스모그 커뮤니티에서 완료한 Zealy 퀘스트는 750만 개다.

지난 목요일, 스모그 팀은 중앙화 거래소(CEX) 상장이 임박했음을 암시했다. 이번 주에 관련 발표가 있을 것이라는 소식도 있다.

첫 번째 시즌을 완료하면 두 번째 시즌이 시작된다. 지난주 X 계정에 발표된 바에 따르면 첫 번째 시즌에서는 Zealy 퀘스트 완료 시 리워드를 지급했지만, 두 번째 시즌에서는 온 체인 거래 비중을 높였다.

#Dragons, prepare yourselves for the imminent debut of $SMOG on an exchange! 💰

Finish all your daily tasks and accumulate as many points as possible before Season 1 concludes! 📊#SmogSwap in Season 2 will prioritize on-chain #Trading! 🔄

Keep an eye out for updates! 📣

— SMOG (@SMOGToken) March 28, 2024