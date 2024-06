GSR 마켓, 현물 솔라나 ETF 승인 이후 SOL 가격 9배 상승 예상

암호화폐 마켓 메이커 GSR 마켓에 따르면, 미국에서의 현물 솔라나(Solana) 상장지수펀드(ETF) 승인은 $SOL의 가격을 최대 9배까지 끌어올릴 잠재력이 있다고 한다.

6월 27일 발표된 최근 보고서에서, GSR 마켓은 솔라나를 ‘암호화폐 3대장’ 중 하나로 간주하고 솔라나가 미국에서 규제 당국의 승인을 받아 차기 현물 암호화폐 ETF가 될 가능성을 조사했다.

해당 보고서는 반에크(VanEck)의 현물 솔라나 ETF의 론칭을 위한 접수와 동시에 발표되었으므로, 이로 인해 많은 사람들은 적지 않게 놀랐다.

SOL에 롱 포지션을 유지하고 있는 GSR은 현물 솔라나 ETF가 상대적인 시가총액을 고려할 때, 현물 비트코인 ETF의 론칭 이후 확인된 유입량의 14%를 확보할 것이라는 가정에 기초해 ‘8.9배’라는 추정치에 도달했다.

GSR이 제시한 낙관적인 시나리오는 솔라나의 현재 가격인 149달러를 1,320달러 이상까지 견인하게 되며, 그 결과 현재의 공급량에 따라 시가총액은 6,140억 달러가 될 것이다.

하지만, GSR은 좀 더 보수적인 시나리오 또한 제시했다.

‘약세장’ 및 ‘기준선’ 시나리오에서, 현물 솔라나 ETF는 비트코인 유입량의 2% 및 5%를 확보하게 되며 각각 1.4배 및 3.4배의 솔라나 가격 상승으로 이어진다.

GSR은 비록 승인된 현물 이더 ETF에서는 스테이킹이 허용되지 않았지만 만약 현물 솔라나 ETF가 스테이킹 보상으로부터의 소득을 포함시킨다면 이러한 추정치가 더욱 높아질 수도 있음을 강조했다.

GSR은 낙관론을 유지하고 있으나, 블룸버그 ETF 애널리스트 에릭 발추나스(Eric Balchunas)와 기타 애널리스트들은 현물 솔라나 ETF를 진지하게 고려하기 위해선 미 대통령과 증권거래위원회(Securities Exchange Commission, SEC)의 의장이 바뀌어야만 가능할 것으로 믿고 있다.

Looks like VanEck just filed for a Solana ETF h/t @btcNLNico pic.twitter.com/fB5luuS1uQ

의장 게리 겐슬러(Gary Gensler)의 리더십 하에 있는 SEC는 바이낸스(Binance) 및 코인베이스(Coinbase)와의 소송에서 SOL 토큰을 증권으로 분류했기 때문에 이미 승인된 현물 비트코인 및 이더 ETF에 비해 현물 솔라나 ETF의 승인은 좀 더 어려울 수도 있다.

반에크의 최근 현물 솔라나 ETF 신청은 암호화폐 자산 운용사 쓰리아이큐(3iQ)가 북미 최초로 캐나다에서 해당 ETF를 신청한 직후의 일이다.

솔라나 생태계 및 네트워크는 1조 5천억 달러 규모의 자산 운용사인 프랭클린 템플턴(Franklin Templeton)으로부터 호평을 받았다.

하지만, 프랭클린 템플턴은 향후 현물 솔라나 ETF를 출시한 의도가 있는지에 대해서는 확답을 제시하지 않았다.

현재, 전 세계적으로 10억 달러 가치 이상의 솔라나 상장지수상품이 이미 거래되고 있으며 SOL 토큰 및 솔라나 네트워크의 노출에 대한 수요가 커지고 있음을 보여준다.

블룸버그 ETF 애널리스트 제임스 세이파트(James Seyffart)는 현물 이더리움 ETF의 승인은 순전히 금융적인 판단을 통해서라기 보다는 정치적 결정에 의한 영향을 받았을 가능성이 높다고 생각한다.

최근의 인터뷰에서, 세이파트는 바이든 행정부의 조치 및 암호화폐 커뮤니티의 반응을 포함한 정치적 환경이 승인에 상당한 역할을 했다고 주장했다.

세이파트는 비트코인 및 이더리움 외에, 솔라나를 포함한 기타 암호화폐 ETF의 승인은 상당한 규정적 변화 없이는 힘들 것이라고 말했다.

그는 이러한 자산의 사기 및 조작을 모니터링하는 데 규제된 시장이 필요하다고 지적했다.

현물 솔라나 ETF에 대한 신청 소식이 전해진 직후, 솔라나 밈코인인 도그위팻(Dogwifhat), 봉크(Bonk), 북오브밈(Book of Meme) 및 팝캣(Popcat) 모두 상당한 가격 상승을 경험하며 랠리를 이어갔다.

새로운 솔라나 밈코인인 실라나(Sealana, SEAL) 또한 상당한 수요를 경험하고 있다. SEAL은 상당한 성공을 거둔 사전 판매 동안 이미 6백만 달러 이상을 모금했으며 7월 2일 UTC 1pm(한국시간 7월 2일 10pm)에 레이디움(Raydium) 및 유니스왑(Uniswap) DEX에 상장될 예정이다.

투자자들은 여전히 실라나 사전 판매 웹사이트에 모여들고 있으며 IEO 전 할인된 가격으로 밈코인을 매수 중이다. IEO 직후 실라나 에어드랍이 시작되며 사전 판매 구매자는 몇 시간 내에 SEAL 토큰을 받게 된다.

🦭 #Sealana brings news for all the Loyal $SEAL Comrades out there! 🏎️💸🇺🇸 Are you prepared to get your #Tokens with absolute ease! 🚀 #Airdrop and Trading kicks off July 2nd at 1 PM UTC! 🕙🦭

Get ready to trade $SEAL on #DEX using our @RaydiumProtocol or @Uniswap pools that… pic.twitter.com/7Nv9Xdofyw

— Sealana (@Sealana_Token) June 26, 2024