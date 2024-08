$SOL, SEC의 증권 분류 철회 이후 랠리

갑작스럽게, SEC는 $SOL, $ADA 및 $MATIC를 포함한 특정 암호화폐를 증권으로 분류한다는 요청을 바꾸었다.

이렇듯 누그러진 입장은 최근 $BNB(바이낸스의 토큰)의 2차적 판매가 증권에 해당된다는 SEC의 주장을 기각한다는 법원의 판결이 있은 뒤의 일이다. 이러한 소식이 전해진 이후, $BNB의 가격은 1% 상승했다.

이러한 상황이 영향을 받는 암호화폐에 어떠한 의미를 갖는지를 살펴보도록 하자.

2023년 6월 바이낸스를 상대로 하는 소송에서, SEC는 $SOL, $ADA 및 $MATIC을 포함한 특정 암호화폐를 증권으로 정의하기 위한 법적 판결을 요청했다.

하지만, 어제 SEC는 이전의 요청을 철회하길 바란다는 새로운 법원 명령 신청서를 접수했다. 같은 날, SEC와 바이낸스는 합의에 도달했으며 법원은 SEC에 소장을 변경하기 위한 30일의 기한을 제공했다. 이러한 유예 기한을 통해 양 당사자는 협상하고 긍정적으로 문제를 해결할 만한 시간을 갖게 됐다.

이러한 분류의 변경을 통해, SEC의 이러한 움직임이 솔라나 ETF의 출시에 유익할 수 있다는 의견을 분분하게 했다.

7월 29일, $SOL는 7월 25일의 가격에서 16% 상승하면 4개월 최고가인 193달러에 도달했다. 하지만, SEC의 입장 변경 소식 이후 가격은 176달러로 떨어졌다.

$ADA 및 $MATIC 또한 지난 24시간 동안 각각 0.28% 및 1.15% 하락했다.

SEC의 소송의 결과를 둘러싼 투자자들의 염려가 암호화폐의 가격 하락에 영향을 미쳤을 수도 있다.

하지만, 그 이후 $SOL의 가격은 183달러까지 랠리가 이어졌고 이는 시장이 SEC의 결정이 암호화폐 규정을 명확하게 하는 데 도움이 될 것으로 믿고 있음을 시사한다.

[ ZOOMER ]

SEC MOVES TO AMEND COMPLAINT AGAINST BINANCE, SEEKS TO NO LONGER PROVE TOKENS SUCH AS SOLANA ARE SECURITIES: FILING

— zoomer (@zoomerfied) July 30, 2024