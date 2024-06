‘솔라나 액션’ 블록체인 진입장벽 낮춰 ··· SOL과 SEAL에 호재

솔라나는 블록체인 거래를 어떠한 인터넷 환경에서도 진행할 수 있는 API인 액션(Actions)을 출시했다. 이제 오픈씨(OpenSea) 대신 X(옛 트위터)에서 NFT를 구매하거나 텍스트로 SOL을 보낼 수 있다.

액션은 암호화폐 채택을 위한 주요 단계이며 모든 솔라나 토큰이 그 수혜를 받을 것으로 기대된다. 솔라나는 암호화폐 전용 앱이라는 진입 장벽을 제거함으로써 암호화폐 커뮤니티가 아닌 대중의 광범위한 솔라나 채택을 추구한다.

Today, we connect Solana to the entire internet.

Vote, Donate, Mint, Swap, Pay — use Solana, everywhere. pic.twitter.com/XjoBF0uO2a

— Solana (@solana) June 25, 2024