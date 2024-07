솔라나 일일 거래량 83% 상승 ··· 메가 다이스 프리세일 모금액 165만달러 돌파

솔라나는 최근 하루 거래량이 83.41% 급증하고 7일 전 대비 가치가 16% 상승하는 등 눈에 띄는 성장세를 보이며 SOL 가격은 180달러에 육박했다.

솔라나의 위상을 더욱 끌어올린 것은 TVL이 2022년 1월 이후 도달하지 못한 수준인 53억 달러에 달한다는 점이다.

솔라나 네트워크의 가격 및 TVL 상승은 현재 프리세일 모금액이 165만 달러를 돌파한 메가 다이스와 같은 솔라나 기반의 디파이 및 게임파이 프로젝트에 대한 긍정적인 전망을 시사한다.

시가총액 상위 5개 암호화폐에 진입한 솔라나는 이번 주 16% 상승하며 가장 높은 상승률을 기록했다. 이에 비해 비트코인은 7%, BNB는 6%, 이더리움은 3% 상승했으며 테더는 스테이블코인임에도 불구하고 가격이 소폭 하락했다.

솔라나는 비트코인(1조3200억 달러), 이더리움(4180억 달러), 테더(1140억 달러), BNB(860억 달러)에 이어 시가총액 830억 달러를 자랑한다.

현재 SOL 가격은 179달러이며 유명 암호화폐 분석가인 캡틴 파빅(Captain Fabik)은 다음 강세장에서 SOL 가격이 1000달러를 기록할 수 있을 것으로 보고 있다.

