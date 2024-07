솔라나 트레이더, SOL의 17% 상승에 이어 강세장 삼각 깃발 패턴 식별

암호화폐 트레이더들이 솔라나 가격 차트에서 강세장 패턴을 식별했다. 이는 지난 주에 솔라나의 가격이 17% 상승한 데 이어 랠리가 지속될 것이란 기대감을 높였다.

크립토비지(CryptoBusy) 애널리스트들에 따르면, SOL이 1일 차트에서 해당 자산의 가격 상승 가능성을 암시하는 큰 삼각 깃발을 형성했다고 한다.

Watch out for this price action! https://t.co/GF2BfV0Dtv pic.twitter.com/Hlh73PKHq9

🚨 #Solana $SOL HUGE PENNANT on the 1D chart!

크립토비지 애널리스트들은 SOL이 여전히 인상적인 강세를 보이고 있으므로 강세장 삼각 깃발이 SOL의 긍정적인 가격 움직임에 대한 신호라고 믿고 있다.

이해를 돕기 위해, 삼각 깃발은 자산의 가격이 강한 하향세 이후 삼각형 모양의 패턴에 들어갈 때 만들어지는 차트 패턴이다. 애널리스트에 따르면, 솔라나는 강세장 삼각 깃발 안쪽에서 거래 중이며 탈출 신호인 위쪽 트렌드선에 접근하고 있다고 한다.

이 강세장 패턴을 근거로, 크립토비지 애널리스트들은 팔로워들에게 솔라나의 가격 움직임을 주시하도록 조언하고 있다.

애널리스트들은 또한 AI, 머신러닝(ML) 및 GPU를 구축하는 프로젝트들이 솔라나을 움직이고 있다고 지적한다. 이렇게 증가된 유틸리티가 더 높은 가격 상승으로 이어질 가능성이 크다.

Projects that are building AI, GPUs, & machine learning are building on top of @solana 🔥 $IO $RNDR $NOS $GRT $DITH $SNS

암호화폐 트레이더 하니(Honey) 또한 솔라나가 단기 가격 목표인 160달러에 도달했다고 지적하며, 강세장 전망을 공유하고 있다. 하니에 따르면, 이는 트레이더들이 롱 포지션 거래를 할 때 주의해야만 하는 중요한 영역이라고 한다.

$SOL

short term target reached at $160 ✅

this is a pivot area and i'd be cautious with longs if you're entering here

reclaim = $192 next

reject = $140s next

go easy on the leverage 😘 pic.twitter.com/HioxXAqqct

— Honey (@honey_xbt) July 17, 2024