XRP 3.84달러로 60,000% 상승 이력, 향상된 실용성과 함께라면 그 잠재력은?

내년 불장이 예고되는 가운데 리플 XRP 커뮤니티는 XRP의 상승 가능성에 대해 뜨거운 논의를 펼치고 있다. XRP 커뮤니티는 XRP에 대한 지지가 지난 수년간 꾸준히 늘고 있어 사상 최고치 경신을 기대하고 있다.

XRP 아미는 내년 XRP의 행보에 대해 낙관적이다. 커뮤니티의 기대는 5년 전 XRP의 인상적이었던 가격 급등에서 비롯된다.

커뮤니티 멤버인 @3TGMcrypto는 XRP의 X 플랫폼에서 가격 궤적에 대해 자세히 설명했다. 그는 XRP 토큰이 12개월 내에 최대 60,000% 상승한 전적이 있다고 언급했다.

🚀 🚨 Remember when XRP soared 60,000% in 12 months, from $0.006 to $3.84? 🤔📈

That was pure speculation! Now, with stronger partnerships and real-world utility, the potential is staggering. 🌐✨

What’s your 2024 price target for XRP?💥🚀 Comment Below 👇 #XRP… pic.twitter.com/RzrOUWl6aT

— Good Morning Crypto (@3TGMCrypto) November 7, 2023