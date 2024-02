밈코인 스폰지, 유동성 풀 공격에 대응하여 폴리곤 네트워크 마이그레이션 발표

최근 버전2를 공개하며 화제를 모았던 밈코인 스폰지(Sponge)가 폴리곤 네트워크 이전 소식을 발표했다. 개발 팀은 이 소식을 전하면서 최근 유동성 풀에 악성 공격을 받았던 사실도 나누었다.

마이그레이션 일정은 한국시간 2월 6일 오전 8시로 발표되었으며, 그에 따라 SPONGE V1 보유자들은 폴리곤 네트워크의 SPONGE V2로 이전하게 된다.

이번 이전은 유동성 풀 공격에 대한 대응의 의도도 있지만, 스폰지 P2E 레이싱 게임 출시를 앞두고 저렴한 트랜잭션 비용을 제공하기 위한 전략의 일환이기도 하다. 폴리곤은 기존 이더리움의 레이어2 네트워크이며, 보다 더 빠르고 저렴함으로 게임에 적합한 환경을 약속한다.

참고로 기존 SPONGE V1 토큰에 대한 지원은 전면 중단될 예정이다. 스폰지 팀은 이미 모든 거래소와 소통하여, 한국시간 2월 6일 8시부터 거래 중단을 조율해 놓은 상태이다.

최근 유동성 풀 공격에도 불구하고, 스폰지 팀은 빠르게 대응하여 피해를 최소화하고, 토큰 보유자들에게 변함없는 혜택을 제공하고자 한다.

현재 상황에서 유저들이 특별히 취해야 할 추가적인 액션은 없다. 평소 스폰지가 공지했던 대로, 스폰지V1 토큰을 스테이킹하기만 하면 된다.

만약 CEX 거래소에 스폰지 V1 토큰을 보유하고 있다면, 서둘러 이를 출금하여 스폰지 웹사이트에 스테이킹하기 바란다. 그러면 높은 스테이킹 APY(연간수익률)를 얻고 새로운 V2 토큰을 클레임할 수 있다.

아직 스테이킹에 참여하지 않고, 비수탁형 지갑에 보유하고 있는 유저가 있다면, 서둘러 스테이킹에 참여하기 바란다.

탈중앙화 보유자들도 지금 스테이킹에 참여할 수 있다. 만약 시간에 맞춰 스테이킹을 하지 않을 경우, 2월 6일 오전 8시 스냅샷 순간에 0% APY 스테이킹 컨트랙트로 이전될 것이다.

이미 SPONGE V1 토큰을 스테이킹했다면, 특별히 취할 액션은 없다. 스테이킹된 토큰은 자동으로 새로운 폴리곤 스테이킹 컨트랙트로 이전될 것이다.

Some important things to remember:

1. Staked SPONGE V1 tokens will be moved automatically.

2. Exchanges have been asked to suspend trading of SPONGE V1 on the 5th of February at 11 PM UTC.

3. Holders on both DeFi and exchanges should stake their Sponge V1 through our website…

— $SPONGE (@spongeoneth) January 31, 2024