SWIFT “2년 내로 CBDC 시스템 선보일 것”

국제 은행간 통신 협회(SWIFT)은 12~24개월 내에 중앙 은행 디지털 통화(CBDC)간 상호 운용성을 촉진할 새로운 플랫폼을 공개할 예정이다.

로이터 통신에 따르면 이 계획은 국제 은행권에서 핵심 역할을 맡고 있는SWIFT의 새로운 CBDC 생태계의 시작을 주도한다. SWIFT는 주요 경제국들이 CBDC를 공개한 후 솔루션 구현에 착수할 것으로 보인다.

이번 소식은 대다수의 중앙은행이 정부 지원 디지털 통화를 검토하는 가운데 알려졌다. 암호화폐 산업이 성장함에 따라 전통적인 금융 시스템은 뒤처지길 원치 않는다. 그러나 정책과 기술적 한계가 CBDC 개발에 영향을 미치고 있다.

SWIFT는 지난 6개월 동안 CBDC를 위한 상호 운용성 솔루션을 개발해 왔다. 샌드박스 테스트 2단계에서 38개 글로벌 기업과 협력하였다.

Over the last six months, we’ve been working with 38 global institutions on one of the largest CBDC experiments to date. And we’re really excited about the results.

In the second phase of sandbox testing, we explored more complex use cases. We… pic.twitter.com/ZakMwXhJW6

— Swift (@swiftcommunity) March 25, 2024