탄젬, 셀프 커스터디 및 일상 거래를 위한 암호화폐 링 지갑 소개

암호화폐 지갑 벤더 탄젬은 최근 암호화폐를 보관하고 거래하기 위한 새로운 형태의 지갑인 탄젬 링을 발표했다.

이 새로운 지갑의 형태는 셀프 커스터디와 일상의 암호화폐 사용을 조합한다는 탄젬의 미션을 잇는다. 링은 처음엔 암호화폐 결제를 허용하지 않지만, 해당 기능은 2025년에 추가될 예정이다.

하지만, 링은 세 가지의 중요한 문제를 제기한다:

이와 같은 문제에 대해 답하고 암호화폐 업계에 대한 탄젬 링의 잠재적인 영향력을 평가하려 시도할 것이다.

회사에 따르면, 탄젬의 링 지갑은 세계 최초의 링 형태의 하드웨어 지갑이며 ‘암호화폐 지갑의 미래’라고 한다.

Wear your crypto with the Tangem Ring. Available for pre-order. The future is now!https://t.co/vjDwXQdTQN pic.twitter.com/JklexDaoMb

— Tangem (@Tangem) July 17, 2024