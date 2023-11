루나 클래식 트랜잭션 수 사상 최고치 경신 ··· 투자자들 귀환?

루나 클래식(LUNC)의 트랜잭션 수가 59만 건에 달하는 놀라운 급증을 기록하고 있다. 이는 블록체인 생태계 내에서 사용자 활동이 재차 증가하고 있음을 보여준다.

논란이었던 루나 클래식 블록체인의 사용자들의 복귀는 플랫폼에 대한 새로운 관심을 시사한다.

루나 클래식 재단은 지난 11월 22일 58만 9000 건의 트랜잭션이 기록되어 사상 최고치를 경신했다는 소식을 전했다.

이는 전월 평균 30만 건의 트랜잭셔노가 비교하면 상당한 수준이다. 뿐만 아니라 루나 클래식 커뮤니티에는 또 다른 흥미로운 소식이 있다.

사용자들이 스테이킹한 암호화폐를 측정하는 스테이킹율이 다시 상승세를 타고 있다.

루나 클래식의 스테이킹율은 11월 중순 소폭 하락한 후 15% 이상으로 재상승했다. 이러한 트랜잭션 건수와 스테이킹율의 긍정적인 추세는 루나 클래식의 전망이 밝음을 시사한다.

유명 LUNC 투자자 데릭(Derek)은 최근 X 플랫폼을 통해 루나 클래식이 상당한 수준에 도달했다고 공유했다.

a few days ago, LUNC strongly broke the MA200 line, which had been depressed for over a year. Since then, it has been cooling down for a while above the MA200 line. It is important to have support here, and if it breaks slightly and comes down, it is not a big problem. because… pic.twitter.com/ldZo2DiO3k

— Derek (@kimmyboy2) November 17, 2023