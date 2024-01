테라 클래식 전망, LUNC 코인 10% 급등 – 시장 관심이 회복되는 것일까?

테라 클래식 가격이 지난 24시간 동안 거의 10% 반등하여 0.00012765달러까지 올랐다. 한편 오늘 시장 전체는 1% 소폭 상승했다.

이러한 상승에도 불구하고, LUNC는 여전히 지난주 동안 11.5% 하락했고, 30일 동안 38% 하락했다. 이 코인은 일 년 기준으로도 17% 하락한 상태이다.

이것은 LUNC가 최근 몇 달 동안 실망스러운 성과를 보인 것을 의미하며, 특히 다른 주요 코인과 비교하면 더욱 그렇다.

하지만 오늘 가격이 다시 오르는 것을 보면, 코인의 하락한 가치가 트레이더들의 관심을 다시 끌고 있는 것으로 해석할 수 있을 것이다.

LUNC 코인이 최근 몇 주 동안 과매도된 것을 고려하면, 이제 랠리를 시작할 수 있는 지점에 도달한 것으로 볼 수 있다.

상대강도지수(보라색)는 오늘 랠리에 앞서 40 가까이 하락했고, 이는 저가매수로 인한 반등 여지를 시사한다.

한편 30일 이동평균(노락색)은 며칠째 보합상태를 보이고 있으며, 어떤 이들은 200일 이동평균(파란색)을 향해 하락할 것으로 볼 수 있을 것이다. 또한 이러한 몇 주 동안의 침체는 다가오는 랠리의 서막으로 볼 수도 있을 것이다.

사실 지난 1년 동안의 실망스러운 성과를 고려하면, LUNC 코인은 어느 쪽으로 향해도 이상할 것이 없다.

또한 대부분의 주요 코인이 지난 한 달 동안 반복적인 랠리를 보인 것을 고려하면, LUNC가 12월 초 랠리 이후 꾸준히 하락했다는 점 또한 우려할만하다.

이러한 하락은 트레이더들의 관심이 끊긴 것을 시사한다. 실제로 코인 거래량은 현재 1억 6천만 달러 정도이며, 이는 12월 초의 5억 달러와 상당히 비교된다.

특히 테라 커뮤니티는 최근 신뢰감 회복을 위한 노력을 거의 보이지 않고 있기 때문에, LUNC가 당장 시장의 관심을 끄는 것은 어려울 수 있다.

The vote on #TerraClassic proposal #11933 finished today and did not pass. 😭 It was a very close vote with only 63B more #LUNC needed to win. 👍

Though we hoped to see the proposal pass now, it was great to see the improved community support behind it and how close we came. 👀… pic.twitter.com/DM98cfQyAy

— JESUSisLORD (@ForTheCross_CH) December 25, 2023