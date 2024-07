테라폼랩스, 파산 절차 속 손실 청구 마감일 설정… LUNA, LUNC 및 USTC 회복 기대감 고조

테크리포트를 신뢰할 수 있는 이유 1999년에 설립되어 긴 역사를 자랑하는 테크리포트는 최신 하드웨어 및 소프트웨어를 비롯해 블록체인과 관련된 최신 뉴스와 제품 리뷰를 제공합니다. 독자들의 신뢰를 최우선 가치로 여기며 편집의 독립성을 유지해 편향되지 않은 고품질의 콘텐츠를 작성하고 있습니다.

테라폼랩스(Terraform Labs)가 투자자의 암호화폐 손실 청구와 관련해 중요 업데이트 사항을 제공했다. 업데이트 사항에 따르면, 유효한 암호화폐 손실 청구가 있는 개인 또는 단체는 챕터 11 파산(Chapter 11 Bankruptcy) 투표 과정 동안 심의를 위해 청구를 접수할 수 있다.

테라가 회복 절차를 통해 채권자들에게 자금을 상환하게 된다면 LUNA, USTC 및 LUNC의 가격 회복에 도움이 될 가능성이 높다. 참고로, 테라폼랩스는 2022년 5월에 파산했으며 투자자들에게 상당한 손실을 입히고 암호화폐 시장에 FUD(공포, 불확실성 및 의심)를 일으켰다.

테라폼랩스, 영향을 받은 사용자를 위해 암호화폐 청구 기한 제공

테라폼랩스는 암호화폐 손실 청구 기한을 공식적으로 공개했다. 이와 같은 청구는 테라폼랩스 리미티드(Terraform Labs Limited, TLL) 및 테라폼랩스(Terraform Labs Pte Ltd., TFL)의 챕터 11 파산 사건에 해당되는 단체를 위한 것이다.

Important Notice for the Terra Community regarding the Crypto Loss Bar Date: The Preliminary Crypto Loss Bar Date for filing Crypto Loss Claims – for chapter 11 voting purposes only – in the Chapter 11 bankruptcy cases of Terraform Labs Pte Ltd (TFL) and Terraform Labs Limited… — Terra 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) July 22, 2024

TFL에 대해 2024년 1월 21일 이전, TLL에 대해 7월 1일 이전에 암호화폐 손실 청구를 제기한 개인 및 단체만이 이 회복 절차에 속한 대상이다.

해당되는 청구인은 TFL 및 TLL 파산 사건에 한국시간으로 8월 22일 오전 6시 (8월 21일 오후 5시, 동부 표준시)까지 청구를 접수해야 한다. 또한, 기한 내에 암호화폐 손실 청구를 접수하지 못한 대상자는 배분이 이뤄지기 전까지 채권자로 남게 된다.

테라폼랩스의 상환 노력은 2014년에 손실을 입은 마운트 곡스(Mt. Gox)의 채권자 상환과 시기가 맞물려 있다.

LUNA와 LUNC의 미래는?

일부 관측자들은 TFL 및 TLL 파산 절차가 테라 커뮤니티에 새롭게 낙관론을 가져왔으므로 루나(LUNA) 및 루나클래식(LUNC)이 가격 상승을 기록할 수 있을 것으로 예상한다.

TFL은 테라 클래식 블록체인에 래핑된 자산의 상환이 가능하도록 셔틀 브릿지(Shuttle Bridge)를 다시 연다.

1/ Dear Terra community, We would like to inform you about a recent bankruptcy court order in TFL’s chapter 11 case authorizing TFL to do the following: 1) Reopen the Shuttle bridge for the redemption of wrapped assets on Terra Classic; 2) Undelegate & burn the 150M LUNA… — Terra 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) July 19, 2024

법원의 명령에 따라, TFL은 셔틀 브릿지에 보유한 모든 자산을 새롭고 안전한 지갑으로 이전하게 된다. 테라폼랩스 개발자는 또한 사용자가 자신의 랩드(wrapped) 자산을 사용할 수 있도록 하는 새롭고 간소화된 셔틀 브릿지도 만들 것이다.

2/ Shuttle bridge Under the court order, TFL intends to move all assets held in the Shuttle bridge wallets to new, more secure wallets and make available a new, simplified Shuttle bridge interface that allows users to redeem wrapped assets from the bridge wallets until 30 days… — Terra 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) July 19, 2024

개선된 셔틀 브릿지는 사용자가 브릿지 지갑으로부터 자신의 랩드 자산을 상환할 수 있도록 한다. 이와 같은 상환은 TFL의 챕터 11 계획 시작 후 30일이 될 때까지 계속될 것이다.

3/ After that time, TFL intends to permanently shut down the Shuttle bridge and any remaining assets will be burned. TFL’s proposed chapter 11 plan has not yet been approved by the bankruptcy court and is not anticipated to go effective until late September 2024, at the earliest. — Terra 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) July 19, 2024

TFL은 30일의 유예 기간이 종료된 후 셔틀 브릿지를 영구적으로 폐쇄하고 모든 미청구 자산을 소각하게 된다.

또한, 파산 법원 명령에 따라 미 증권거래위원회(SEC)의 규정을 준수하여 TFL은 1억 2,500만 개의 LUNA에 대한 절차를 시작하게 된다. 이러한 LUNA 토큰은 현재 테라 위임 위원회(Terra Delegation Committee)의 권장사항으로 선정된 49개의 검증자와 함께 스테이킹되어 있다.

4/ Undelegating & burning LUNA Also under the bankruptcy court order, and in compliance with the settlement reached between TFL and the SEC, TFL will begin the undelegation process of the 125M LUNA currently staked with the 49 validators selected by recommendation of the Terra… — Terra 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) July 19, 2024

테라 커뮤니티의 새로워진 낙관론에도 불구하고, LUNC 및 LUNA의 가격은 지난 24시간 동안 하락세를 유지했다. 한국시간으로 오후 7시 47분 (오전 6시 47분, 동부 표준시) 현재 LUNC의 가격은 0.00008650달러로, 지난 24시간 기준 2.8% 하락했다. 토큰의 가격은 매수자의 관심이 높아졌음을 나타내듯 지난 7일간 9.2% 상승했다.

마찬가지로, 동일 시간의 LUNA의 가격은 0.4281달러이며 지난 24시간 동안 약간 하락했다. 그럼에도 불구하고, LUNA는 암호화폐 시장 성적이 나아짐에 따라 지난 주에 5.7% 상승했다.

