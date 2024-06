테라폼 랩스, SEC와 합의에 도달 – $USTC, $LUNA, $LUNC에 희망적일까?

테라(Terra) 블록체인 프로토콜로 유명한 싱가포르 기반의 스타트업 테라폼 랩스(Terraform Labs)가 미 증권거래위원회(Securities and Exchange Commission, SEC)와 잠정 합의에 도달했다. 이러한 소식은 법적 불확실성이 여전함에도 불구하고, 테라 생태계 토큰의 가격을 끌어올렸다.

테라폼 랩스와 SEC 간 소송의 세부사항과 이것이 생태계의 토큰 성적에 미치는 영향에 대해 자세히 알아보도록 하자.

2022년 5월, 테라의 전 생태계가 무너지며 투자자들은 수십억 달러를 잃게 되었다. SEC는 테라폼 랩스가 $USTC의 알고리즘이 디페그(기준 없는 폭락) 상황에서 ‘자연적으로 치유’할 수 있도록 되어 있다고 허위로 암시했다고 주장했다.

이들의 조작된 주장에 더해, 테라폼 랩스와 권도형은 $USTC가 유명한 한국의 결제 플랫폼 차이(Chai)에서 사용된다고 주장했다.

이러한 혐의에도 불구하고, 테라폼 랩스는 법원의 판결에 동의하지 않으며 해당 사건을 다룰 수 있는 SEC의 권한에 이의를 제기한다.

Terraform Labs Statement on Verdict in SEC Proceedings:

We are very disappointed with the verdict, which we do not believe is supported by the evidence. We continue to maintain that the SEC does not have the legal authority to bring this case at all, and we are carefully…

— Terra 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) April 5, 2024