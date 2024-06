테더, 금융 안정성을 위한 금 기반의 스테이블 코인 솔루션 공개

세계 최대의 스테이블 코인 발행자인 테더(Tether, $USDT)가 금융 안정성을 위한 금 기반의 ‘연계 자산’인 $aUSDT를 공개했다.

연계 자산은 초과담보와 같은 전략을 통해 가격을 안정화하기 위해 테더에 의해 설계된 새로운 카테고리의 디지털 자산이다.

$USDT가 대부분 미국 달러에 고정되어 있는 반면, $aUSDT는 고유하게 물리적 자산(스위스에 보관된 금)에 기반을 두고 있다.

탈중앙화 금융(DeFi) 환경에서 잠재적인 신뢰성과 탄력성에 기여하는, $aUSDT 이면의 요소를 살펴보자.

테더 토큰은 1:1 비율로 실제 통화에 직접적으로 고정되어 있는 블록체인상의 스테이블 코인이다.

보도자료에 따르면, $aUSDT는 유형의 암호화폐 결제 솔루션을 보다 선호하는 사용자를 위해 만들어졌다고 한다. 하지만, 사용자는 담보액의 최대 75%까지 새로운 토큰을 민팅함으로써 자신의 포지션을 초과담보해야 한다.

초과담보는 담보 자산을 가치 이상으로 담보함으로써 잠재적인 손실로부터 보호하는 위험 관리 방식이다.

$aUSDT 자산의 이점은 테더 골드(Tether Gold, $XAUT)에 의해 초과 담보화된 온체인이라는 점이다.

2020년에 론칭한, 현 시가총액 5억 6,900만 달러의 $XAUT는 1 트로이 온스(약 31g) 가치의 금에 고정된 스테이블 코인이다. 해당 코인은 블록체인 기술을 통해 수많은 장점을 제공한다:

$XAUT를 통합함으로써, $aUSDT는 달러의 활용성과 금의 변함 없는 가치를 통합한다.

aUSDT, the first Tethered asset, just launched!

aUSDT is a synthetic dollar over-collateralised by XAUt (Tether Gold).

Alloy by Tether is an open platform that allows to create collateralised synthetic digital assets and will soon be part of the new @Tether_to digital assets… https://t.co/J8JyWt9duh

— Paolo Ardoino 🤖🍐 (@paoloardoino) June 17, 2024