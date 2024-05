TG.카지노·AC밀란 파트터쉽 체결 소식에 웃는 DICE & TGC

지난 6일 체결된 AC 밀란과 TG.카지노의 파트너쉽은 암호화폐 게임파이(gamefi) 산업의 전환점이다. AC 밀란의 공식 유럽 아이게이밍 파트너가 된 TG.카지노(TG.Casino, TGC)는 암호화폐 업계의 가장 중요한 게임파이 프로젝트로 거듭날 수 있다.

토큰 소지자는 산시로 경기장 VIP 입장권과 AC 밀란 공식 유니폼 등 독점 혜택을 받을 수 있다.

이는 TGC 토큰에 추가 기능과 채택 증가를 가져오며 암호화폐 카지노 전반에 대한 관심을 높인다. 또 다른 암호화폐 게이밍 플랫폼인 메가 다이스(Mega Dice, DICE)는 4,500개 이상의 카지노 게임, 60개 이상의 스포츠, 루트 박스 및 암호화폐 선물과 같이 토큰 보유자에게 다양한 혜택을 약속한다.

AC 밀란과 TG.카지노의 파트너쉽이 TGC·DICE 등 암호화폐 게임파이 토큰에 호재인 이유에 대해 알아보자.

암호화폐 게임파이 플랫폼은 블록체인 기술을 활용하여 플레이어에게 공정하고 투명하며 고수익의 게임 경험을 제공한다.

다음은 암호화폐 게임파이 플랫폼의 강점이다:



가장 인기 있는 암호화폐 게임파이 플랫폼 중 하나인 TGC는 올해 1월 4일 0.2329달러에 코인마켓캡에 상장됐다. 2월 11일 역대 최고가 0.8505달러로 39일 만에 265% 상승했다.

이후 3월 17일 0.7237달러로 고점을 찍은 뒤 3일 뒤 0.50달러까지 하락한 바 있다.

이밖에도 TGC의 AC 밀란 파트너쉽 발표는 1만 9000 명 이상의 팔로워를 보유한 X에서 긍정적인 반응을 이끌어냈다.

⚽️ TG Casino x AC Milan ⚽️

TG Casino is proud to formally announce our new partnership with AC Milan @acmilan

Joining them as their iGaming partner in Europe.

Players at TG Casino will soon be able to win money can’t buy AC Milan experiences and merchandise!… pic.twitter.com/wPDsM03Td4

— TG Casino (@TGCasino_) May 6, 2024