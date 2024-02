ERC-404 수요 급증에 가스비 8개월 고점 기록

실험적 토큰 표준 ERC-404에 대한 수요가 증가한 가운데 이더리움 네트워크의 가스비가 크게 급증해 8개월 만에 최고치를 기록했다.

이러한 가스비 급증에는 여러 요인이 작용했지만 가장 두드러진 원인은 ERC-404 토큰, 판도라, 디프록스(DeFrogs)의 인기가 갑작스럽게 높아졌기 때문이다.

이더스캔(Etherscan)의 자료에 따르면 2월 9일 이더리움 네트워크 가스비는 평균 70gwei로 정점을 찍었다. 이는 60달러상당이다. 최고 가스비는 무려 377gwei를 기록하며 2023년 5월 12일 이후 새로운 최고치를 기록했다.

암호화폐 분야 전반에 걸쳐 ERC-404 토큰 표준에 대한 수요가 증가하면서 가스비가 급증했다. 그리고 2월 5일 판도라 프로젝트가 시작되면서 ERC-404 토큰 표준의 인기가 높아졌다.

특히 판도라는 거래량이 4억7400만 달러를 돌파하는 등 6100%가 넘는 큰 폭의 가격 상승을 기록했다.

ERC-404는 ERC-721 대체불가능토큰(NFT)을 ERC-20에 바인딩하여 NFT의 조각 소유를 가능하게 하도록 개발되었다. 이러한 기능을 통해 여러 지갑에 의해 단일 NFT를 조각화할 수 있다.

또한 조각을 소유한 지갑은 각 조각을 대출 담보로 활용하거나 매도할 수도 있다. 하지만 새로운 토큰이 ‘ERC’라는 이름에도 이 토큰은 여전히 비공식적이다.

또한 판도라 개발자들은 여전히 프로젝트 개선을 위해 노력 중이다. 그들은 ERC-404 거래 관련 가스비를 300%에서 400%까지 감소를 목표로 하고 있다.

개발팀은 가스비 최적화가 토큰의 광범위한 수용과 채택에 필수적이라고 언급했다.

엄청난 가스비 급증에 암호화폐 커뮤니티 멤버 대다수가 반응을 보였다. ER-404의 높은 가스비에 대해 익명의 X(옛 트위터) 유저인 팝 펑크(Pop Punk)와 가스 감사 회사 가스라이트(Gaslite)의 공동 설립자가 코멘트를 달았다.

팝 펑크에 따르면 이 토큰은 평균 NFT 트랜잭션이 필요로 하는 것보다 3배 이상의 가스비를 요구한다.

그는 다음과 같이 말했다:

An average ERC404 transfer is 125,000 gas units.

More than 3x the gas of an average ERC721A transfer.

This is nightmare fuel.

Gaslite could either:

1) build a more optimized (and more compliant version of this standard)

2) ignore it and let it fade into the ether

— Pop Punk (@PopPunkOnChain) February 6, 2024