미국의 국가 부채 상황 악화 – 암호화폐가 해답일까?

미국의 블록체인 혁신을 지지할지에 대한 지속적인 토론에 합류하며, 전 상원 대변인 폴 라이언(Paul Ryan)이 달러 담보 스테이블 코인을 미국의 국가 부채 위기에 대한 해법으로 제시했다. 라이언은 스테이블 코인이 미국의 금융 시스템을 강화할 수 있으며 중국의 빠른 경제 성장에 뒤처지지 않도록 하는 데 도움이 될 것이라고 주장한다.

공화당 후보자 도널드 트럼프(Donald Trump)는 자국이 에너지 강국이 되는 데 도움이 될 수 있도록 모든 $BTC가 미국에서 채굴되기를 바라면서 ‘암호화폐 대통령’이 되기를 열망하고 있다. 게다가, 트럼프의 캠페인 모금은 암호화폐 기부를 허용하고 있으며, 그 중엔 $TRUMP, $STRUMP 및 $MAGA와 같은 정치적 밈코인들이 있다.

이와 대조적으로, 조 바이든(Joe Biden)은 암호화폐에 조심스런 접근법을 취하고 있다.

현 대통령은 특히 채굴세 제안 및 엄격한 규정의 장려로 인해, 암호화폐 커뮤니티로부터 상당한 비판을 받아왔다.

BREAKING: Leaked emails show the Biden Admin will be attending a Bitcoin and crypto roundtable in DC in July. #Bitcoin is officially an election issue 🇺🇸 pic.twitter.com/vtlI4ltxLu

사실상, 달러 담보 스테이블 코인에 대한 라이언의 옹호는 국가 재정 정책에 암호화폐를 통합하는 것으로의 변화를 의미할 수도 있다. 실제로 그렇게 된다면, 미국은 디지털 금융의 글로벌 리더가 될 수도 있다.

US 국가 채무 시계(national debt clock)는 암울한 그림을 보여주고 있다. 국가 채무는 현재 34조 8천억 달러로 2020년 3월 당시보다 약 11조 달러 늘었다. 이는 납세자당 26만 6천만 달러 이상의 채무를 지고 있는 셈이다.

최근 CBO 보고서는 미국이 제2차 세계대전, 2007년 금융 위기 및 코로나 바이러스 팬데믹 동안 유사한 예산 적자를 경험했다고 지적하고 있다. 다시 말해서, 이러한 적자는 극심한 경제 침체 과정에서 일반적으로 나타나며, 경제학자들은 내년 미국에 심각한 주식 시장 붕괴가 닥칠 것이라고 경고한다.

고비용의 헬스케어 및 은퇴 프로그램이 연방의 지출과 수익이 맞아 떨어지지 않는 주된 이유이다. 예상 수명 또한 길어지고 있으며, 이는 더 많은 고령 인구가 의료 지원을 필요로 하게 됨을 의미한다.

현재 5.5%인 평균치 이상의 금리는 계속적인 채무의 증가에 기여할 뿐이다.

CBO의 시나리오 분석에 따르면, 금리를 상승하게 되면 채무는 217%까지 더욱 치솟게 될 것이라고 한다. 반대로, 금리를 낮춘다면 채무가 늘어나는 것을 막지는 못할 것이나 증가 속도를 상당히 늦추게 될 것이라고 한다.

증가하는 국가 부채에 대한 대책으로 스테이블 코인을 지목한 라이언의 의견이 대담해 보이기는 하나, 그 나름의 말하고자 하는 바가 있다. 테더(Tether) CEO 파올로 아도이노(Paolo Ardoino)는 $USDT와 같은 스테이블 코인이 전 세계의 US 달러에 대한 수요를 지속시키며 재정 위기에 대한 완충 역할을 한다고 주장하며 그의 견해를 공유하고 있다.

"Stablecoins backed by dollars provide demand for U.S. public debt"$USDt is being used by more than 300M people across the world as the digital dollar, providing a lifeline utility to entire communities in developing countries.

These people are underserved by the banking…

— Paolo Ardoino 🤖🍐 (@paoloardoino) June 14, 2024