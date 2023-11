토르체인 가격 예측: RUNE 가격 급등하는 가운데 ‘비트코인 ETF 토큰’에 몰리는 투자자들

토르체인(THORChain)의 기본 토큰인 RUNE의 상승에 토르체인 커뮤니티는 흥분으로 가득 차 있다. RUNE의 상승세는 이 프로젝트에 대한 투자자 관심과 자신감이 커지고 있음을 시사한다.

이번 강세 모멘텀은 토르체인 생태계의 발전과 연결되어 있다. 그리고 RUNE의 지난주 성과에 비추어 볼 때 상승 궤도를 이어질 것이라는 진단이다.

RUNE의 가격은 10월 말부터 강세를 보였다. 그 이전에는 1.7달러에서 0.8달러 사이에서 10개월 넘게 횡보했다.

10월 24일, RUNE은 상승세를 타며 강력한 저항선이었더 1.7달러를 돌파했다.

매도 압력이 있었지만, 매수 압력이 더욱 강력했다. 그 이후로 가격은 꾸준히 오르고 있다. 11월 12일, RUNE은 5.3달러에서 또 다른 저항선에 직면했다.

이로 인해 RUNE은 11월 12일부터 15일까지 5.3달러 부근에 안착했다.

현재, RUNE은 연고점에 도달하기 위해 준비 중이다. 기사 작성 시점 기준으로 RUNE은 24시간 전 대비 11.21%의 가격 상승을 기록했다. 또한, 코인게코에 따르면 7일·14일 전 대비 각각 64.2%, 131.9% 상승했다.

게다가 30일 전 대비 무려동안 심지어 329% 가까이 상승했다. 이는 RUNE의 상승세를 의미한다.

최근 RUNE의 가격 급등이 투자자들의 관심을 끌고 있다. 단순 이동 평균선(SMA)을 상회하고 있어 RUNE의 상승을 기대하며 매수자들이 시장에 진입하고 있다.

하락 시에도 SMA가 강력한 지지선으로 작용하여 큰 하락을 방지할 수 있다.

한편 상대 강도 지수(RSI)는 80으로 현재 과매수된 상태에 있음을 나타낸다. 높은 RSI는 곧 하향조정될 가능성을 의미하기 때문에 투자자들의 주의가 요구된다.

다만 투자자들이 모멘텀을 유지한다면 상승세가 이어질 수도 있다.

긍정적인 지표로는 이동 평균 수렴 확산(MACD)이 신호선을 상회하고 있다. 이는 강력한 강세 모멘텀을 시사한다. 여러 기술 지표들이 강세 흐름을 시사하지만, RSI는 과매수 상태를 경고하고 있어 신중한 모니터링이 필요하다.

따라서 투자자들은 경계를 늦추지 않고 시장 상황을 평가하며 하향조정과 지지선인 SMA를 주시해야 한다. 이는 변동성이 큰 암호화폐 시장에서 정보에 입각한 의사결정을 내리는 데 큰 도움이 된다.

11월 11일, 유명 디파이 전문가 ‘더 울프 오브 디파이(The Wolf of Defi)는 룬 코인이 고점 경신에 대해 설명했다. 그에 따르면 이번 랠리는 유동성 플라이휠(flywheel)에 의해 촉발됐다. 그리고 토르체인은 사용자들이 토큰을 교환하기 위한 거래소라고 덧붙였다.

이는 사람들이 거래를 위해 토르체인 플랫폼을 사용하면 유동성을 제공하는 사람들이 수익을 창출함을 의미한다.

또한 이 플랫폼은 RUNE 토큰으로 구동된다. 따라서 유동성을 추가하려면 시장에서 RUNE을 사야 한다.

RUNE의 수익성이 증가할 수록 투자자 유입 또한 증가하고 이는 다시 수익성을 증가시키는 선순환 사이클이 된다.

$RUNE keeps making new highs. The reason for this is the liquidity flywheel. I'll show you how it works and why it will push $RUNE much higher. @THORChain is built on liquidity pools. As the infrastructure is used for swaps, liquidity providers make money. The base asset of…

— The Wolf of Defi ⭕️ (@thewolfofdefi) November 11, 2023