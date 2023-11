이번 달 비트코인이 4만 달러까지 갈 수 있는 세 가지 이유. 한편, 사전 판매 개시 당일 2만 달러 모금한 ‘이 신규 코인’

비트코인 시장이 이번 11월에 4만 달러까지 오를 준비가 되어 있는 것으로 보인다. 심지어는 내년 초에 6만 달러를 노릴 수도 있을 것이다. 이러한 상승세는 세 가지 요인에 기인하며, 덕분에 최근 사전 판매를 시작한 비트코인 ETF 토큰을 구매해야 할 이유가 계속 추가되고 있다.

우선 4만 달러를 달성할 수 있는 세 가지 이유부터 살펴보자. 첫 번째로 비트코인 반감기가 있다. 이것은 비트코인의 블록 보상이 절반으로 줄어드는 시기를 의미하며, 2024년 4월에 보상이 6.25개에서 3.125개로 줄어들 것으로 예정되어 있다. 이것은 시장 역사적으로 매번 상당한 불장을 일으켰고, 실제로 반감기를 앞둔 지금, 비트코인 가격은 작년 11월보다 두 배로 뛰어올라 있다.

나머지 이유는 바로 비트코인 ETF 출시 가능성과 최근 부각되고 있는 비트코인의 디지털 골드 이론에 대한 관심 덕분이다. 이러한 요소들이 연합하여 비트코인 투자는 물론이고, 비트코인 ETF 토큰 프리세일의 중요성 또한 부각되고 있는 것이다.

최근 비트코인 ETF 승인 가능성이 임박함에 따라, 투자자들은 높은 수익을 위한 최적의 포트폴리오를 준비하기 위해 분주히 움직이고 있다.

특히 미국 증권거래위원회가 비트코인 현물 ETF를 내년 1월에 승인할 것으로 기대되면서, 시장의 낙관론이 점점 부활하고 있는 것이다.

이러한 기대에 따라, 트레이더들은 비트코인은 물론이고, 비트코인 ETF 토큰 같은 비트코인 파생 코인에 서둘러 자금을 투자하고 있다. 왜냐하면, 비트코인 현물 ETF가 승인되면, BTCETF 같은 코인들이 가장 큰 수혜를 누리게 될 것이기 때문이다.

특히 지금 BTCETF 프리세일에 참여하면, 생태계의 스테이킹 혜택을 누릴 수 있다. 현재까지 BTCETF 토큰 400만 개가 스테이킹되었고, 현재 APY 연간수익률은 무려 7,000% 이상에 달하고 있다. 물론 더 많은 사람들이 스테이킹에 참여할수록 이 수익률은 줄어들게 된다.

비트코인 ETF는 흥미롭게도 5%의 소각 메커니즘을 제공할 예정이다. 이는 다섯 차례 진행되어, 총공급량의 25%를 소각하게 될 것이다.

이러한 혁신적인 계획은 실제 비트코인 현물 ETF 소식에 맞춰 추진될 예정이다. 이를 테면 ETF 승인, 출시 날짜, 운용자산 가격대 달성 같은 이정표에 따라 소각도 함께 진행된다.

또한 현재 5%로 책정된 BTCETF의 트랜잭션 세금도 점진적으로 줄어들 예정이다. 예를 들어, BTCETF 토큰 거래량이 1억 달러를 달성하게 되면, 트랜잭션 세금은 5%에서 4%으로 줄어들 게 된다. 물론 소각도 함께 진행되어, 시장에 활기를 더하게 될 것이다.

또한 비트코인 현물 ETF가 처음 승인되면, 판매 세금은 4%에서 3%로 줄어들게 된다. 덕분에 현재의 투자 열기와 함께, 적절한 타이밍을 노리는 투자자들에게 좋은 매력을 더하게 될 것이다.

비트코인 ETF 프리세일은 현재 진행 중이며, 토큰 가격은 0.005달러로 매우 저렴하다. 토큰의 총공급량은 21억 개이며, 이 혁신적인 토큰은 투자자들이 나날이 진화하는 암호화폐 세계에 쉽게 참여할 수 있도록 도울 것이다.

또한 최근 금의 디지털 버전이라고 불리는 비트코인이 지닌 유용한 가치 저장소로서의 매력이 새삼 부각되면서, 11월에 4만 달러 상승을 향한 초석을 닦고 있다.

이러한 서사는 특히 비트코인 불장에 가장 저렴하게 편승할 수 있는 기회를 제시하는 비트코인 ETF 토큰의 등장과 함께 더욱 강화되고 있고 있다.

인류 역사적으로 금은 전쟁과 경제 공황 속에서도 늘 가치를 유지했고, 이제는 비트코인이 그 반열에 어깨를 나란히 하게 된 것이다.

심지어 비트코인은 몇 가지 장점이 더 있다. 이는 쉽게 소지할 수 있고, 분할하는 것도 가능하다. 또한 금과는 달리, 물리적인 금고가 따로 필요하지 않다.

아크 인베스트의 설립자로 유명한 캐시 우드는 최근에 디지털 골드인 비트코인의 중요성을 강조하며, 안전한 투자 방법을 모색하는 투자자들에게 인사이트를 나눈 바 있다. 그녀는 이러한 내용을 블룸버그와의 인터뷰를 통해 소개했다:

JUST IN : Cathie Wood Says #Bitcoin Is Digital Gold.

On the Merryn Talks Money podcast the CEO and founder of Ark Investment Management, says she would bet on Bitcoin rather than gold or cash to safeguard against the possibility of deflation in the coming decade.

Source:… pic.twitter.com/34fCiZoEXd

— Titan of Crypto (@Washigorira) November 3, 2023