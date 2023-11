톤코인 가격 예측: 급등하는 TON, 그 원동력은?

톤코인 가격은 암호화폐 시장 전반적으로 매수 활동이 증가하며 상승세를 보이고 있다. 이러한 급등은 톤체인 블록체인의 개발 진전에 따른 것이라는 해석이다.

톤코인의 투자자들은 이러한 상승 움직임이 고무적이라고 생각할 수 있으며, 프로젝트의 미래에 대한 신뢰도 증가로 이어질 수 있다. 그 결과, 코인에 대한 수요도 증가하여 향후 TON 가격이 3달러 선까지 상승할 수 있다.

톤코인 가격 행보



TON/USDT 차트를 살펴보면 2023년 8월 하순 이후 TON 코인은 상승세를 보이고 있다. 이러한 상승세에 9월 29일 2.61달러 고점에 도달했다. 그러나 이후 TON은 2달러 수준에 안착했다.

만약 오늘 시장이 흑자 마감된다면, 현재 모멘텀을 봤을 때 2.61달러 혹은 그 이상을 돌파할 수도 있다. 코인게코 데이터에 따르면 TON 코인은 지난 24시간 동안 5.8%의 하락했다.

기사 작성 시점 기준으로 TON은 2.51달러에 거래되고 있으며, 24시간 거래량은 1억117만 달러이다.

또한, 7일 전 대비, 14일 전 대비 각각 13%와 17% 이상 상승했다. 일반적으로, 이는 매수자가 매도자보다 많음을 의미한다.

TON 가격 상승의 원동력과 그 지속성



프로젝트의 트위터 계정을 살펴보면 톤코인의 가격을 견인한 요소들을 파악할 수 있다. 먼저 11월 1일 톤코인이 인상적인 성과를 발표하면서 시장의 긍정적인 심리를 부추겼다.

게시물에 따르면 이 프로젝트는 현재 암호화폐 업계에서 가장 빠른 블록체인이다.

🎉 On Oct 31, TON set a new world record for most TPS and claimed the title of the fastest #blockchain in the world! 🏆 Delve deeper into #TON’s historic public performance test👇https://t.co/CJJBnE7OOS pic.twitter.com/Y0bKUkNrkJ — TON 💎 (@ton_blockchain) November 1, 2023

이 발표는 투자자 신뢰를 높이고 더 많은 기업들이 톤코인 블록체인을 활용하도록 장려한다. 주목할 만한 점은, 11월 1일 이후 톤코인 상승은 순조롭게 진행되고 있으며 지속될 가능성이 높다. 톤 블록체인 팀은 11월 2일에 또 다른 소식을 공유했다.

이 게시물에 의하면 로켓은 텔레그램 미니 앱(TMA)을 출시했다. 게다가, 이 앱은 8억명이 넘는 텔레그램 사용자들이 톤 블록체인의 기본 코인인 TON을 원활하게 거래할 수 있도록 한다. 또한, 텔레그램 자체에서 사용자들은 주문을 할 수 있다.

🚀 @xRocket_tg launched the first fully-fledged Telegram Mini App (TMA) exchange! 800M+ @telegram users can now seamlessly trade $TON and jettons with limit and market orders without leaving the messenger. Learn more👉 https://t.co/i6C0vyQOI9 pic.twitter.com/ExBwi6Dt26 — TON 💎 (@ton_blockchain) November 2, 2023

이 호재는 TON에 대한 수요를 증가시켜 가격에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예고된다. 게다가 체인베이스·텐센트 클라우드와 힘을 합쳐 개발자들을 위해 이 미니 앱을 간단화했다.

6/ TON Foundation teamed up with @ChainbaseHQ and @tencentcloud to enhance the #TON-based Web3 ecosystem in @telegram, making the development of mini-apps easier for builders.https://t.co/EHodl4Kf43 — TON 💎 (@ton_blockchain) November 3, 2023

이번 협업은 텔레그램의 톤 기반 웹3 생태계의 기능성을 강화하는 것을 목표로 한다.

그리고 11월 8일, 톤코인 생태계에 또 하나의 중대한 발전이 일어났다.

레이어스왑은 톤을 자사 생태계에 통합했음을 밝혔다.

New ecosystem unlocked 🔓 Layerswap now supports @ton_blockchain, the chain powering @wallet_tg! 💎 Move funds from Ethereum, Solana, L2s and CEXes to #TON

💎 Get $TON with the transfer to cover gas and explore the ecosystem pic.twitter.com/cCjl9Bwt7k — Layerswap (@layerswap) November 7, 2023

사용자는 이더리움, 솔라나, 레이어2 솔루션, CEX 등 다양한 블록체인에서 TON 블록체인으로 원활하게 자금을 이체할 수 있으며, 이를 통해 자산 운용의 유연성과 접근성을 높일 수 있다.

또한 레이어스왑을 통해 TON 블록체인으로 이전하는 사용자는 그 과정에서 TON 토큰을 보상으로 지급 받게 된다.

이는 가스비를 충당하는 데 도움이 되며 사용자가 TON 생태계를 탐색하도록 유도한다. 전반적으로 이러한 통합은 TON 블록체인으로의 자산의 원활한 전환을 용이하게 하여 사용자 층을 확대하고 TON 생태계의 기능성을 강화한다.

톤코인 가격 분석: 긍정적인 전망을 시사하는 지표

차트의 기술적 지표는 TON/USDT의 강세 모멘텀을 시사한다. TON 코인은 50일 단순 이동 평균선(SMA)과 20일 SMA를 모두 상회하고 있어 시장 흐름이 긍정적임을 제시한다.

또한 이동 평균 수렴 확산(MACD)은 시그널 선 위에 있으며 녹색 막대를 형성했다. 이는 긍정적 모멘텀을 의미하며 TON의 가격이 계속해서 상승할 가능성을 높인다.

전반적으로 현재 모멘텀이 강세임을 알리고 있으며 매수자들이 압력을 지속한다면 강세가 지속될 것이다. 다만 이러한 지표들이 강세 흐름을 가리키고 있지만, 변동성이 큰 암호화폐 시장에서 확실한 투자는 존재하지 않는다는 점에 유의할 필요가 있다.

톤코인 대안: 비트코인 마인트릭스



비트코인 마인트릭스(Bitcoin Minetrix, BTCMTX)는 독특한 스테이크투마인 BTC 모델로 파장을 일으키고 있다. 이 프로젝트의 사전판매는 기사 작성 시점 기준으로 370만 달러 이상을 모금하며 목표치인 390만 달러에 근접했다.

사전판매에 대한 높은 관심과 혁신적인 클라우드 마이닝 전략이 융합되면서 암호화폐 커뮤니티에서 화제로 떠오르고 있다.

비트코인 마인트릭스: 암호화폐 판도를 바꾸는 게임 체인저



비트코인 마인트릭스의 혁신적인 클라우드 마이닝 기능에 투자자들은 어떤 비트코인 파생 토큰이 더 중요한지 재평가하고 있다. 이 프로젝트는 용이한 비트코인 채굴 진입점을 제공해 암호화셰 시장을 뒤흔들 가능성을 지녔다.

비트코인 마인트릭스와 같은 이니셔티브는 게임 체인저가 될 가능성이 있다. 비트코인 마인트릭스의 ‘토큰화된 클라우드 마이닝’은 비트코인 채굴 참가를 보다 쉽게 하려는 여타 플랫폼들과는 다르다.

비트코인 마인트릭스를 통해 투자자들은 적은 자본으로 채굴에 참여할 수 있다. 이러한 특징으로 인해 투자자들의 관심은 커져가고 있다.

비트코인 마인트릭스 사전판매

현재 비트코인 마인트릭스는 이번 사전판매에서 기본 토큰인 BTCMTX를 개당 0.0115달러에 판매하고 있다. 이는 이전 단계 가격 대비 10% 인상된 수치다. 비트코인 마인트릭스 웹사이트에 따르면 사전판매 기간이 한정돼 있어 투자자들 사이에 FOMO 두려움이 조성되고 있다.

투자자들은 ETH, BNB, 또는 신용 카드로 BTCMTX 토큰을 구매할 수 있다. 또한 이 프로젝트는 커뮤니티를 위한 매력적인 글림 이벤트를 발표했다.

아래는 암호화폐 유튜버 코인조아의 비트코인 마인트릭스 소개 영상이다.

글림 이벤트의 총 상금은 3만 달러이다. 사용자들은 이벤트에 참가하기 전 간단한 미션을 완료해야 하며 종료까지 234일이 남아있다.

비트코인 마인트릭스는 암호화폐 거래소 상장 후 10배 상승할 잠재력을 지닌 유망한 프로젝트라는 진단이다.

면책조항: 이 기사를 투자 조언으로 받아들여서는 안됩니다. 암호화폐는 변동성이 큰 투자상품이기 때문에 투자 전 자체적인 조사를 수행하시기 바랍니다.