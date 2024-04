포스트 반감기: 주목해야 할 시바이누 전망 5가지

오랫동안 기대되온 비트코인 반감기가 지난 20일에 발생했으며 대부분의 전문가들은 강세장을 예측하고 있다. 특히 시바 이누에 대한 여러 예측이 나오고 있다. 주목해야 할 5개의 강세 예측에 대해 알아보자.

선정된 예측들은 다수의 팔로워를 보유한 암호화폐 전문가와 인공지능 툴에 의해 작성됐다. 시바 이누 가격 전망에 대해 전문가들은 일반적인으로 낙관적인 입장을 표했다. SHIB는 반감기 후 13%가 넘는 가격 상승률을 기록한 바 있다.

따라서 시장 상황이 우호적일 경우 강세 전망이 곧 전개될 가능성이 높다.

시바이누의 마케팅 전문가인 루시는 이달 19일 이전에 SHIB가 0.00008845달러로 랠리할 것을 예상했다. 그는 이 랠리가 반감기 이후에 올 수 있다고 설명했다.

I’m expecting ATH soon before or shortly after BTC halving nfa pic.twitter.com/lOXoHgHWUl

루시는 약 989.08달러 상당의 SHIB 토큰 4059만 개를 추가로 구매한 후 자신의 예측을 공유했다. SHIB는 반감기 이전에 루시의 예측가를 달성하는 데 실패했지만 지난 24시간 동안 개선된 모습을 보였다.

루시의 예측은 분석가 라파엘라 라이고의 예측과 비교하면 상당히 보수적이었다.

라이고는 SHIB가 사상 최고치로 오르기 직전인 2021년 가격에 대한 자신의 예측을 언급했다. 2021년 SHIB의 가격은 30일 만에 1,164% 급등했고, 라이고는 이러한 가격 패턴의 반복을 예견하고 있다.

그에 따르면 시바 이누는 강세 확산의 징후를 보인다. 이는 암호화폐가 가격 하락에 직면할 때 발생한다. 그러나 종종 해당 자산의 역대 최고가 경신을 신호한다.

존경받는 분석가 제이콥 마크스는 지난달 SHIB에 대한 낙관론을 펼쳤다. 그에 따르면 SHIB 가격은 그의 기존 예측 이후 약 531% 상승하는 등 엄청난 강세를 보이고 있다.

Since the attached and more original analysis, prices of $SHIB has shown MASSIVE STRENGTH, climbing approximately +531%, but these prices can be set for even more growth!

With the breakout target still at $0.000081, prices of Shiba Inu could have another +147% move coming.

A… https://t.co/ZjA5onlnBO pic.twitter.com/YuUllePvbl

— JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) March 13, 2024