트레이더 패닉 상태, 고래들의 저점 매수 – $BTC 매각에 엇갈리는 심리

코인게코(CoinGecko) 설문조사에 따르면, 암호화폐 시장의 현 상태에 대해 투자자와 트레이더의 심리는 복합적이라고 한다. 투자자들 중 54.1%가 낙관적, 25.2%가 중립적, 20.8%가 비관적이었다. 트레이더들 또한 39.1%가 낙관적, 27.5%가 중립적, 33.5%가 비관적인 의견을 표시하며 유사한 비율로 나타났다.

암호화폐 업계에 적극적으로 관여하는 사람들의 심리는 낙관적으로 기우는 반면, 대부분의 관망자들(42.5%)은 암호화폐의 미래를 부정적으로 전망하고 있으며 단 28.5%만 희망적이다.

이와 같이 대조적인 의견의 바탕이 되는 핵심 요인을 살펴보도록 하자.

6월 중순에, 독일 정부는 영화 해적 웹사이트인 무비투케이닷티오(Movie2k.to)로부터 압류했던 약 30억 달러 상당의 $BTC 보유량을 매각하기 시작했다.

독일 당국이 주요 거래소들로부터 2억 달러 상당의 $BTC를 되사들이기는 했으나, 트레이더들 사이에 공포, 의심 및 불확실성을 유발했다. 마운트 곡스(Mt. Gox) 상환이란 추가 악재로, 많은 사람들은 잠재적인 손실을 상쇄하기 위해 공포감에 이끌려 매각하기 시작했다.

가장 큰 타격을 입은 것은 단기 가격 이동에서 수익을 내는 고빈도 트레이더였다. 많은 사람들은 또한 수익 및 손실을 추가로 증폭시키는 레버리지를 사용한다.

정부 규정과 관련된 불확실성도 암호화폐 커뮤니티에서 또 하나의 일반적인 근심거리이다.

디지털 자산에 대한 입장이 계속되는 미 대선 캠페인의 핵심 사안 중 하나가 되었다. 도널드 트럼프(Donald Trump)는 ‘암호화폐 대통령’이 될 것을 약속했고 조 바이든(Joe Biden)은 조심스런 접근을 취하고 있다.

마지막으로, 암호화폐 시장을 괴롭히는 스캠 특히 소셜 미디어를 통한 전파와 신뢰할 만한 정보가 부족한 사전 판매에서의 사기 행위가 투자자들에게 경각심을 일깨웠다. 2024년 상반기에 거의 15억 달러 상당의 자산을 탈취한 해킹 문제 또한 심각하다.

지난 달 $BTC 가격의 하락은 시장 전반에 걸친 하락으로 이어졌다:

많은 투자자가 위험 회피 성향을 띠고 변동성이 큰 자산을 처분하면서 밈토큰 또한 지난 달에 하락했다:

하지만, $BTC의 매각이 끝난 뒤에 이어서 지난 주에 정상급 토큰들이 반등하며 머지않아 희망도 기대해 볼 만하다.

한편, 고래들은 현재의 $BTC 하락세를 매수 기회로 보고 있다. 크립토퀀트(CryptoQuant)에 따르면, 고래들은 2024년 4월 이래 가장 빠른 수준인 매월 6.4%의 보유량을 누적해 왔다.

게다가, 상품선물거래위원회(Commodity Futures Trading Commission, CFTF) 의장은 어제 $BTC 및 $ETH ETF는 상품이라고 지적했다. 명확한 규제 감독과 함께, 암호화폐는 전통 방식의 투자자 및 금융 기관의 눈에 합법적인 것으로 비춰지게 되므로, 이와 같은 채택이 늘고 있는 것은 희망적이다.

Today, I testified on digital commodity assets in front of the Senate Agriculture Committee. Read my remarks at https://t.co/JojHNdQoVh

— Rostin Behnam (@CFTCbehnam) July 10, 2024